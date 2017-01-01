ФАС России возбудила дело против «Мегафона» из-за роста цен на роуминг Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ведомства, основанием для этого послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

Еще 22 ноября прошлого года оператор связи сообщил абонентам о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS и интернет без применения опций. Повышение ПАО «МегаФон» тарифов по разным направлениям составило от 20 до 2200% от ранее установленных тарифов, – сказали в пресс-службе ФАС России.

При этом в ведомстве отмечают, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Дело против ПАО «МегаФон» будет рассмотрено 6 марта. 26 января 2017 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МегаФон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.Как сообщили в пресс-службе ведомства, основанием для этого послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.Еще 22 ноября прошлого года оператор связи сообщил абонентам о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS и интернет без применения опций. Повышение ПАО «МегаФон» тарифов по разным направлениям составило от 20 до 2200% от ранее установленных тарифов, – сказали в пресс-службе ФАС России.При этом в ведомстве отмечают, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.Дело против ПАО «МегаФон» будет рассмотрено 6 марта.



