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В регионе за неделю подорожали кефир и сливочное масло

Вчера, 16:22
Lopatin
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В регионе за неделю подорожали кефир и сливочное маслоВ период с 20 по 27 января комитет промышленности и торговли Волгоградской области провел очередной мониторинг цен на продукты питания в регионе. Как выяснили специалисты, на прошлой неделе произошло небольшое снижение цен на 0,7% на говядину и сахар-песок. Также стали дешевле макаронное изделия, огурцы и апельсины – от 1,0% до 1,6%.
При этом, как отметили в облпромторге, незначительно подорожали кефир, свежая белокочанная капуста, масло сливочное и лук репчатый – на 0,5%, яблоки – на 1,0%, перец сладкий свежий – на 2,5%, виноград – на 5,3%.
В соответствии с составленным облпромторгом рейтингом муниципальных образований региона по уровню средних цен на товары продовольственной группы, самые низкие цены были в городе Фролово, Клетском, Палласовском, Среднеахтубинском и Чернышковском районах.
Зато, в сравнении с другими муниципальными образованиями, максимальный прирост цен отмечен на рыбу мороженую – на 12,9% и масло подсолнечное – на 5,0% в Ольховском районе
В Урюпинском районе на 8,1% подорожало мясо кур. А в самом городе Урюпинске повысилась цена на куриные яйцы – на 3,9% и на 1,4% увеличилась стоимость белого хлеба из пшеничной муки.


Фото с сайта комитета промышленности и торговли Волгоградской области.
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