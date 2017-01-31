В регионе за неделю подорожали кефир и сливочное масло Просмотров: 71 Комментариев: 0

При этом, как отметили в облпромторге, незначительно подорожали кефир, свежая белокочанная капуста, масло сливочное и лук репчатый – на 0,5%, яблоки – на 1,0%, перец сладкий свежий – на 2,5%, виноград – на 5,3%.

В соответствии с составленным облпромторгом рейтингом муниципальных образований региона по уровню средних цен на товары продовольственной группы, самые низкие цены были в городе Фролово, Клетском, Палласовском, Среднеахтубинском и Чернышковском районах.

Зато, в сравнении с другими муниципальными образованиями, максимальный прирост цен отмечен на рыбу мороженую – на 12,9% и масло подсолнечное – на 5,0% в Ольховском районе

В Урюпинском районе на 8,1% подорожало мясо кур. А в самом городе Урюпинске повысилась цена на куриные яйцы – на 3,9% и на 1,4% увеличилась стоимость белого хлеба из пшеничной муки.





Фото с сайта комитета промышленности и торговли Волгоградской области. В период с 20 по 27 января комитет промышленности и торговли Волгоградской области провел очередной мониторинг цен на продукты питания в регионе. Как выяснили специалисты, на прошлой неделе произошло небольшое снижение цен на 0,7% на говядину и сахар-песок. Также стали дешевле макаронное изделия, огурцы и апельсины – от 1,0% до 1,6%.При этом, как отметили в облпромторге, незначительно подорожали кефир, свежая белокочанная капуста, масло сливочное и лук репчатый – на 0,5%, яблоки – на 1,0%, перец сладкий свежий – на 2,5%, виноград – на 5,3%.В соответствии с составленным облпромторгом рейтингом муниципальных образований региона по уровню средних цен на товары продовольственной группы, самые низкие цены были в городе Фролово, Клетском, Палласовском, Среднеахтубинском и Чернышковском районах.Зато, в сравнении с другими муниципальными образованиями, максимальный прирост цен отмечен на рыбу мороженую – на 12,9% и масло подсолнечное – на 5,0% в Ольховском районеВ Урюпинском районе на 8,1% подорожало мясо кур. А в самом городе Урюпинске повысилась цена на куриные яйцы – на 3,9% и на 1,4% увеличилась стоимость белого хлеба из пшеничной муки.



