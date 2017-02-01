Регион получит 266 миллионов на реконструкцию набережной Волгограда Просмотров: 0 Комментариев: 0



Предоставленная субсидия позволит уже в этом году приступить к реконструкции наружного электроснабжения Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии и причальной стенки в границах речного порта. Следующим этапом станет благоустройство территории.



Построенная более полувека назад Центральная набережная считается «визитной карточкой» региона и нуждается в обновлении. В настоящее время по техническому состоянию и уровню благоустройства она не отвечает требованиям современного миллионного города, сообщили в облстрое.





Фото комитета строительства Волгоградской области. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить нашему региону 266 миллионов рублей на реконструкцию Центральной набережной Волгограда. Как сообщили в областном комитете строительства, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы средства региону выделены впервые.Предоставленная субсидия позволит уже в этом году приступить к реконструкции наружного электроснабжения Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии и причальной стенки в границах речного порта. Следующим этапом станет благоустройство территории.Построенная более полувека назад Центральная набережная считается «визитной карточкой» региона и нуждается в обновлении. В настоящее время по техническому состоянию и уровню благоустройства она не отвечает требованиям современного миллионного города, сообщили в облстрое.



