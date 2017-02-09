За прошедшую неделю в стране выросли цены на молочные продукты



За период с 31 января по 6 февраля текущего года индекс потребительских цен в стране, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала года – 100,7%.



За прошедшую неделю масло сливочное подорожало на 0,6%, также выросли цены на молоко, сметану, творог, сыры, макароны, вермишель, говядину и рыбу мороженую – на 0,2-0,4%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук –1,6%, картофель – 1,2%, свежие помидоры – 1,1%, капусту белокочанную – 0,8%, морковь – 0,6%.



На автомобильный бензин за неделю цены поднялись на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.



Как сообщили в Росстате, информация подготовлена на основе еженедельного мониторинга потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 275 городах России.





Фото: vkonline.ru За период с 31 января по 6 февраля текущего года индекс потребительских цен в стране, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала года – 100,7%.За прошедшую неделю масло сливочное подорожало на 0,6%, также выросли цены на молоко, сметану, творог, сыры, макароны, вермишель, говядину и рыбу мороженую – на 0,2-0,4%.Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук –1,6%, картофель – 1,2%, свежие помидоры – 1,1%, капусту белокочанную – 0,8%, морковь – 0,6%.На автомобильный бензин за неделю цены поднялись на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.Как сообщили в Росстате, информация подготовлена на основе еженедельного мониторинга потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 275 городах России.



