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За прошедшую неделю в стране выросли цены на молочные продукты

Сегодня, 13:31
Lopatin
За прошедшую неделю в стране выросли цены на молочные продукты

За период с 31 января по 6 февраля текущего года индекс потребительских цен в стране, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала года – 100,7%.

За прошедшую неделю масло сливочное подорожало на 0,6%, также выросли цены на молоко, сметану, творог, сыры, макароны, вермишель, говядину и рыбу мороженую – на 0,2-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук –1,6%, картофель – 1,2%, свежие помидоры – 1,1%, капусту белокочанную – 0,8%, морковь – 0,6%.

На автомобильный бензин за неделю цены поднялись на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.

Как сообщили в Росстате, информация подготовлена на основе еженедельного мониторинга потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 275 городах России.


Фото: vkonline.ru
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