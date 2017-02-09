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» » » Центробанк предложил с 1 июля перевести бюджетников на карту «Мир»

Центробанк предложил с 1 июля перевести бюджетников на карту «Мир»

Сегодня, 15:32
Lopatin
Центробанк предложил с 1 июля перевести бюджетников на карту «Мир»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ РФ заявила, что перевод новых клиентов в бюджетной сфере на карту «Мир» можно начать с 1 июля 2017 года. Об сегодня сообщило агентство ТАСС.

«Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства, если они хотят получать на карту, то это будет происходить через карту «Мир». Уже готовятся поправки к законодательству. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям», – сказала Набиуллина.

«Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту «Мир», – отметила руководитель Банка России.

Первые карты российской национальной платежной системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Оператором выступает АО «НСПК». В платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. Ожидается, что в этом году российские банки выпустят около 40 миллионов карт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около 14 триллионов рублей.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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