Центробанк предложил с 1 июля перевести бюджетников на карту «Мир»



Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ РФ заявила, что перевод новых клиентов в бюджетной сфере на карту «Мир» можно начать с 1 июля 2017 года. Об сегодня сообщило агентство ТАСС.



«Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства, если они хотят получать на карту, то это будет происходить через карту «Мир». Уже готовятся поправки к законодательству. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям», – сказала Набиуллина.



«Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту «Мир», – отметила руководитель Банка России.



Первые карты российской национальной платежной системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Оператором выступает АО «НСПК». В платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. Ожидается, что в этом году российские банки выпустят около 40 миллионов карт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около 14 триллионов рублей.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости на встрече представителей банков с ЦБ РФ заявила, что перевод новых клиентов в бюджетной сфере на картуможно начать. Об сегодня сообщило агентство ТАСС., –, – отметила руководительПервые карты российской национальной платежной системы «Мир» были выпущены в. Оператором выступает АО «НСПК». В платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. Ожидается, что в этом году российские банки выпустят околокарт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около



