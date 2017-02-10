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Бюджетникам разрешили отказаться от получения зарплат на карту «Мир»
Сегодня, 15:46
Работники бюджетной сферы смогут отказаться от получения зарплат на карту «Мир» и получать их наличными, передает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.
«ФАС и Центробанк договорились, что с 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», – сказал он.
Напомним, вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ РФ заявила, что перевод новых клиентов в бюджетной сфере на карту «Мир» можно начать с 1 июля 2017 года.
Первые карты российской национальной платежной системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Оператором выступает АО «НСПК». В платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. Ожидается, что в этом году российские банки выпустят около 40 миллионов карт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около 14 триллионов рублей.
Фото: dg-yug.ru
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