Бюджетникам разрешили отказаться от получения зарплат на карту «Мир» Работники бюджетной сферы смогут отказаться от получения зарплат на карту «Мир» и получать их наличными, передает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.



«ФАС и Центробанк договорились, что с 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», – сказал он.



Напомним, вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ РФ заявила, что перевод новых клиентов в бюджетной сфере на карту «Мир» можно начать с 1 июля 2017 года.



Первые карты российской национальной платежной системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Оператором выступает АО «НСПК». В платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. Ожидается, что в этом году российские банки выпустят около 40 миллионов карт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около 14 триллионов рублей.





Фото: dg-yug.ru Работники бюджетной сферы смогут отказаться от получения зарплат на карту «Мир» и получать их наличными, передает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.«ФАС и Центробанк договорились, что с 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», – сказал он.Напомним, вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ РФ заявила, что перевод новых клиентов в бюджетной сфере на карту «Мир» можно начать с 1 июля 2017 года.Первые карты российской национальной платежной системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Оператором выступает АО «НСПК». В платежной системе есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. Ожидается, что в этом году российские банки выпустят около 40 миллионов карт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около 14 триллионов рублей.



