Банк России предупредил о появлении сайтов-клонов страховых компаний Банк России отмечает участившиеся случаи появления сайтов-клонов крупных страховых компаний, сообщила пресс-служба регулятора. Их адреса незначительно отличаются от адресов официальных сайтов страховых компаний, а дизайн и цветовое решение повторяют их. «Полисы ОСАГО, приобретенные на таких сайтах, недействительны», – предупредили в Банке России.



Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты, отметили в пресс-службе Банка России.



ЦБ рекомендует проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта. При возникновении сомнений до оплаты страховой премии звонить на горячую линию страховой организации и уточнять все интересующие вопросы.



Участие любых посредников в продаже е-полиса запрещено. Список официальных сайтов страховщиков размещен на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) в разделе «Электронный полис ОСАГО».





Фото: Privet-Rostov.ru Банк России отмечает участившиеся случаи появления сайтов-клонов крупных страховых компаний, сообщила пресс-служба регулятора. Их адреса незначительно отличаются от адресов официальных сайтов страховых компаний, а дизайн и цветовое решение повторяют их. «Полисы ОСАГО, приобретенные на таких сайтах, недействительны», – предупредили в Банке России.Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты, отметили в пресс-службе Банка России.ЦБ рекомендует проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта. При возникновении сомнений до оплаты страховой премии звонить на горячую линию страховой организации и уточнять все интересующие вопросы.Участие любых посредников в продаже е-полиса запрещено. Список официальных сайтов страховщиков размещен на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) в разделе «Электронный полис ОСАГО».



