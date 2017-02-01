Жители Волгоградской области должны банкам почти 20 миллиардов рублей



В 2016 году доля просроченной задолженности по кредитам, превышающая 13,8% была отмечена в 39 российских регионах. Среди них находится и Волгоградская область, где жители должны банкам около 20 миллиардов рублей.



По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля просроченной задолженности в нашем регионе – 17 %. Прирост за год составил 10%.



На первом же месте по величине доли просроченных кредитов оказалась Ингушетия. Там более половины заемщиков не возвращают средства банкам – 53,2% (2,7 млрд. руб.). Самые низкие значения были отмечены аналитиками ОКБ в Магаданской области – 5,9% (1,2 млрд. руб.).



В целом сумма просроченной задолженности жителей РФ в прошлом году составила 1,3 триллиона рублей.





Фото: pravdaurfo.ru В 2016 году доля просроченной задолженности по кредитам, превышающая 13,8% была отмечена в 39 российских регионах. Среди них находится и Волгоградская область, где жители должны банкам около 20 миллиардов рублей.По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля просроченной задолженности в нашем регионе – 17 %. Прирост за год составил 10%.На первом же месте по величине доли просроченных кредитов оказалась Ингушетия. Там более половины заемщиков не возвращают средства банкам – 53,2% (2,7 млрд. руб.). Самые низкие значения были отмечены аналитиками ОКБ в Магаданской области – 5,9% (1,2 млрд. руб.).В целом сумма просроченной задолженности жителей РФ в прошлом году составила 1,3 триллиона рублей.



