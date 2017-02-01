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Жители Волгоградской области должны банкам почти 20 миллиардов рублей

Сегодня, 13:07
Lopatin
Жители Волгоградской области должны банкам почти 20 миллиардов рублей

В 2016 году доля просроченной задолженности по кредитам, превышающая 13,8% была отмечена в 39 российских регионах. Среди них находится и Волгоградская область, где жители должны банкам около 20 миллиардов рублей.

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля просроченной задолженности в нашем регионе – 17 %. Прирост за год составил 10%.

На первом же месте по величине доли просроченных кредитов оказалась Ингушетия. Там более половины заемщиков не возвращают средства банкам – 53,2% (2,7 млрд. руб.). Самые низкие значения были отмечены аналитиками ОКБ в Магаданской области – 5,9% (1,2 млрд. руб.).

В целом сумма просроченной задолженности жителей РФ в прошлом году составила 1,3 триллиона рублей.


Фото: pravdaurfo.ru
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