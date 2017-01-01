В Волгоградской области выросли цены на сливочное масло и соль На прошлой неделе в Волгоградском области наблюдалось снижение цены на некоторые продовольственные товары. Например, сахар-песок и хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный подешевели на 0,5%, свинина – на 1,2%, апельсины – на 1,4%. Такие данные приводит облпромторг по итогам мониторинга цен на продукты в период с 3 по 10 февраля.



В то же время в областном комитете промышленности и торговли отметили и рост цен на некоторые товары. Незначительно увеличилась стоимость крупы рисовой, чая черного байхового, яблок, колбасы сырокопченой, рыбы мороженой – на 0,5%. Сметана и капуста белокочанная свежая стали дороже на 0,8%, мандарины и соль поваренная – на 1,1%, лук репчатый – на 1,4%, масло сливочное, виноград и томаты – на 1,8%, перец свежий – на 5,2%.



В Волгограде зафиксирован максимальный прирост цен на рыбу мороженую – на 9,6%. В Камышине стоимость куриного мяса увеличилась на 3,3%. В Даниловском районе молоко подорожало на 2,3%, а в Иловлинском – куриные яйца (на 5,6%).



Согласно рейтингу муниципальных образований, самые низкие цены отмечены в городе Фролово, Камышинском, Палласовском, Среднеахтубинском и Чернышковском муниципальных районах.





Фото: promtorg.volgograd.ru На прошлой неделе в Волгоградском области наблюдалось снижение цены на некоторые продовольственные товары. Например, сахар-песок и хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный подешевели на 0,5%, свинина – на 1,2%, апельсины – на 1,4%. Такие данные приводит облпромторг по итогам мониторинга цен на продукты в период с 3 по 10 февраля.В то же время в областном комитете промышленности и торговли отметили и рост цен на некоторые товары. Незначительно увеличилась стоимость крупы рисовой, чая черного байхового, яблок, колбасы сырокопченой, рыбы мороженой – на 0,5%. Сметана и капуста белокочанная свежая стали дороже на 0,8%, мандарины и соль поваренная – на 1,1%, лук репчатый – на 1,4%, масло сливочное, виноград и томаты – на 1,8%, перец свежий – на 5,2%.В Волгограде зафиксирован максимальный прирост цен на рыбу мороженую – на 9,6%. В Камышине стоимость куриного мяса увеличилась на 3,3%. В Даниловском районе молоко подорожало на 2,3%, а в Иловлинском – куриные яйца (на 5,6%).Согласно рейтингу муниципальных образований, самые низкие цены отмечены в городе Фролово, Камышинском, Палласовском, Среднеахтубинском и Чернышковском муниципальных районах.



