Банк России выпустит пластиковую сторублевую купюру к ЧМ-2018 ЦБ РФ выпустит первую в России пластиковую банкноту в I квартале 2018 года. Это будет 100-рублевая купюра, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Банка России Георгия Лунтовского. Свое заявление он сделал на IX Уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере».



«Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу будет пластиковой, это – 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала», – сказал Лунтовский.



«Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее», – добавил первый заместитель председателя Банка России.





Фото: tvc.ru ЦБ РФ выпустит первую в России пластиковую банкноту в I квартале 2018 года. Это будет 100-рублевая купюра, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Банка России Георгия Лунтовского. Свое заявление он сделал на IX Уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере».«Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу будет пластиковой, это – 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала», – сказал Лунтовский.«Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее», – добавил первый заместитель председателя Банка России.



