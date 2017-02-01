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В январе волгоградцы меньше всех в ЮФО пользовались картами «Мир»

Сегодня, 12:49
Lopatin
В январе волгоградцы меньше всех в ЮФО пользовались картами «Мир»Платежная система «Мир» проанализировала данные по операциям держателей карт «Мир» в Южном федеральном округе (ЮФО) за январь 2017 года.

По информации пресс-службы АО «НСПК» (оператор платежной системы), в прошлом месяце средний чек покупки населения по карте «Мир» в ЮФО составил около 800 рублей. Самым высоким он оказался в Краснодарском крае – 1 749 рублей.

Второе место среди регионов ЮФО заняла республика Крым, где размер среднего чека составил 828 рублей. Далее в порядке убывания расположились город Севастополь – 825 рублей, Астраханская область – 579 рублей и Ростовская область – 520 рублей.

Меньше всего средств по карте «Мир» тратили жители и гости Волгоградской области – здесь показатель среднего чека составил около 340 рублей.

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. На сегодняшний день участниками платежной системы «Мир» стали 185 банков, часть из них приступили к выпуску карт «Мир» и подключению своих устройств (банкоматов и терминалов) к их приему. Предусматривается выход карты за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами.


Фото: plusworld.ru
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