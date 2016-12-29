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» » » В гипермаркетах Metro обнаружили мед с опасными веществами

В гипермаркетах Metro обнаружили мед с опасными веществами

Сегодня, 11:16
Lopatin
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В гипермаркетах Metro обнаружили мед с опасными веществамиРоссельхознадзор в ходе проверки выявил опасные вещества в меде «Fine life» в сети гипермаркетов Metro Cash and Carry. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
«По результатам лабораторных исследований продукции — мёд натуральный цветочный алтайский «Fine life», производства ООО «Медовый дом» (д. Мойка Батецкого района, Новгородской области), установлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (наличие метаболитов нитрофуранов)», - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Они сохраняются в продуктах и после термической обработки.
Опасный мёд в основном собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской области, Самарской области, Ростовской области и в других регионах страны, где мед собирается с посевных культур: гречихи, подсолнуха, рапса.
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