В январе появятся продукты, прошедшие электронную сертификацию Просмотров: 0 Комментариев: 0 До конца января текущего года первая партия рыбной продукции с сертификатами, оформленными в электронном виде, появится на полках нескольких московских магазинов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

С 10 января вступил в силу приказ министерства, отменяющий действие Правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных еще в 2014 году, и вводит в действие новый порядок оформления ветеринарных сертификатов в электронном виде на безвозмездной основе.

Оператором новой системы выступит Россельхознадзор. Он получает право регистрировать в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии сотрудников компаний, которые через личный кабинет в системе смогут самостоятельно осуществлять электронную сертификацию продукции животного происхождения из низкой группы риска, в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Минсельхоза России №646 от 18.12.2015.

Эксперты считают, что первыми этой возможностью воспользуются компании, которые готовились к внедрению электронной ветеринарной сертификации в течение 2015-2016 годов. Кроме того, согласно приказу, всем желающим безвозмездно будет предоставляться доступ к информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в форме открытых данных.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что с 1 января 2018 года на всю продукцию животного происхождения ветеринарные сертификаты будут оформляться только в электронном виде. До конца января текущего года первая партия рыбной продукции с сертификатами, оформленными в электронном виде, появится на полках нескольких московских магазинов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.С 10 января вступил в силу приказ министерства, отменяющий действие Правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных еще в 2014 году, и вводит в действие новый порядок оформления ветеринарных сертификатов в электронном виде на безвозмездной основе.Оператором новой системы выступит Россельхознадзор. Он получает право регистрировать в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии сотрудников компаний, которые через личный кабинет в системе смогут самостоятельно осуществлять электронную сертификацию продукции животного происхождения из низкой группы риска, в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Минсельхоза России №646 от 18.12.2015.Эксперты считают, что первыми этой возможностью воспользуются компании, которые готовились к внедрению электронной ветеринарной сертификации в течение 2015-2016 годов. Кроме того, согласно приказу, всем желающим безвозмездно будет предоставляться доступ к информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в форме открытых данных.В пресс-службе Минсельхоза отметили, что с 1 января 2018 года на всю продукцию животного происхождения ветеринарные сертификаты будут оформляться только в электронном виде.



