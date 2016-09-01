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В январе появятся продукты, прошедшие электронную сертификацию
Сегодня, 14:42
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До конца января текущего года первая партия рыбной продукции с сертификатами, оформленными в электронном виде, появится на полках нескольких московских магазинов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
С 10 января вступил в силу приказ министерства, отменяющий действие Правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных еще в 2014 году, и вводит в действие новый порядок оформления ветеринарных сертификатов в электронном виде на безвозмездной основе.
Оператором новой системы выступит Россельхознадзор. Он получает право регистрировать в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии сотрудников компаний, которые через личный кабинет в системе смогут самостоятельно осуществлять электронную сертификацию продукции животного происхождения из низкой группы риска, в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Минсельхоза России №646 от 18.12.2015.
Эксперты считают, что первыми этой возможностью воспользуются компании, которые готовились к внедрению электронной ветеринарной сертификации в течение 2015-2016 годов. Кроме того, согласно приказу, всем желающим безвозмездно будет предоставляться доступ к информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в форме открытых данных.
В пресс-службе Минсельхоза отметили, что с 1 января 2018 года на всю продукцию животного происхождения ветеринарные сертификаты будут оформляться только в электронном виде.
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