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» » » В Волгоградской области лесники заготовили 3 тонны шишек сосны

В Волгоградской области лесники заготовили 3 тонны шишек сосны

Сегодня, 11:15
Lopatin
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В Волгоградской области лесники заготовили 3 тонны шишек сосныС начала декабря 2016 года лесоводами области собрано более 3 тонн шишек сосны обыкновенной и крымской. Причем, больше всего на территориях Быковского, Серафимовичского и Даниловского лесничеств.
Как сообщили в комитете лесного хозяйства Волгоградской области, лесники вручную собирают сосновые шишки с растущих деревьев, не пораженных вредителями и болезнями.
Сбор шишек сосны продлится до конца января 2017 года, а затем начнется их переработка. В среднем с 1 тонны шишек получается около 10 килограммов семян сосны обыкновенной и 30 килограммов семян сосны крымской.
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