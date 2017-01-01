Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Индекс промышленного производства в регионе превысил российский

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

» » » Более 40 российских компаний приедут на агрофорум в Волгограде

Более 40 российских компаний приедут на агрофорум в Волгограде

Сегодня, 10:40
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Более 40 российских компаний приедут на агрофорум в Волгограде9-10 февраля в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет ежегодная специализированная выставка «Волгоградский фермер». Площадка агрофорума объединит производителей техники и других товаров для села, руководителей хозяйств, ученых.

По информации пресс-службы администрации области, участие в выставке примут более сорока компаний из Волгограда, Волжского, Краснодара, Воронежа, Барнаула, Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Белгородской области, республики Адыгея. Свою продукцию представят производители сельхозоборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений.

В преддверии весенних полевых работ хозяйства смогут заключить договоры на поставку элитных семян и удобрений, приобрести сельскохозяйственную технику от производителей и комплектующие к ней, ознакомиться с условиями кредитования и получить консультации специалистов.

Вход на выставку свободный.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Аграрии России съедутся в Волгоград

В Калачевском районе продемонстрируют новую сельхозтехнику

В областном центре проходит выставка сельскохозяйственной техники

В День города в Волгограде пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Сельхозтоваропроизводители из России и ближнего зарубежья собрались в Волгограде на выставке «Агропромышленный комплекс»

Племенных овец Волгоградской области представят на Всероссийской выставке

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги