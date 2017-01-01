Более 40 российских компаний приедут на агрофорум в Волгограде Просмотров: 0 Комментариев: 0



По информации пресс-службы администрации области, участие в выставке примут более сорока компаний из Волгограда, Волжского, Краснодара, Воронежа, Барнаула, Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Белгородской области, республики Адыгея. Свою продукцию представят производители сельхозоборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений.



В преддверии весенних полевых работ хозяйства смогут заключить договоры на поставку элитных семян и удобрений, приобрести сельскохозяйственную технику от производителей и комплектующие к ней, ознакомиться с условиями кредитования и получить консультации специалистов.



Вход на выставку свободный.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. 9-10 февраля в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет ежегодная специализированная выставка «Волгоградский фермер». Площадка агрофорума объединит производителей техники и других товаров для села, руководителей хозяйств, ученых.По информации пресс-службы администрации области, участие в выставке примут более сорока компаний из Волгограда, Волжского, Краснодара, Воронежа, Барнаула, Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Белгородской области, республики Адыгея. Свою продукцию представят производители сельхозоборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений.В преддверии весенних полевых работ хозяйства смогут заключить договоры на поставку элитных семян и удобрений, приобрести сельскохозяйственную технику от производителей и комплектующие к ней, ознакомиться с условиями кредитования и получить консультации специалистов.Вход на выставку свободный.



