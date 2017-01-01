Волгоградский регион признали неблагоприятным для производства сельхозпродукции Просмотров: 31 Комментариев: 0



Как сообщается в правительственном распоряжении, «перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации».



Стоит ожидать, что включение Волгоградской области в данный перечень, сильно удивит аграриев региона. По информации областного комитета сельского хозяйства, в 2016 году благодаря государственной поддержке, которая составила 4,3 миллиарда рублей, аграрии достигли хороших результатов. Хозяйствами собрано 4,5 миллионов тонн зерна и около миллиона тонн овощей. Впервые в истории АПК области получено более миллиона тонн технических культур, в основном подсолнечника. На пять гектаров увеличены площади теплиц, производство помидор и огурцов закрытого грунта выросло в 1,6 раз. В регионе стало на 2,2 тысячи гектаров больше орошаемых земель.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. В понедельник, 30 января, Правительство РФ утвердило перечень регионов страны, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. В нем перечислены 28 субъектов Российской Федерации, в том числе и Волгоградская область.Как сообщается в правительственном распоряжении, «перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации».Стоит ожидать, что включение Волгоградской области в данный перечень, сильно удивит аграриев региона. По информации областного комитета сельского хозяйства, в 2016 году благодаря государственной поддержке, которая составила 4,3 миллиарда рублей, аграрии достигли хороших результатов. Хозяйствами собрано 4,5 миллионов тонн зерна и около миллиона тонн овощей. Впервые в истории АПК области получено более миллиона тонн технических культур, в основном подсолнечника. На пять гектаров увеличены площади теплиц, производство помидор и огурцов закрытого грунта выросло в 1,6 раз. В регионе стало на 2,2 тысячи гектаров больше орошаемых земель.



