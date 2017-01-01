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Волгоградский регион признали неблагоприятным для производства сельхозпродукции

Сегодня, 19:14
Lopatin
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Волгоградский регион признали неблагоприятным для производства сельхозпродукцииВ понедельник, 30 января, Правительство РФ утвердило перечень регионов страны, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. В нем перечислены 28 субъектов Российской Федерации, в том числе и Волгоградская область.

Как сообщается в правительственном распоряжении, «перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации».

Стоит ожидать, что включение Волгоградской области в данный перечень, сильно удивит аграриев региона. По информации областного комитета сельского хозяйства, в 2016 году благодаря государственной поддержке, которая составила 4,3 миллиарда рублей, аграрии достигли хороших результатов. Хозяйствами собрано 4,5 миллионов тонн зерна и около миллиона тонн овощей. Впервые в истории АПК области получено более миллиона тонн технических культур, в основном подсолнечника. На пять гектаров увеличены площади теплиц, производство помидор и огурцов закрытого грунта выросло в 1,6 раз. В регионе стало на 2,2 тысячи гектаров больше орошаемых земель.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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