Регион получит почти 180 миллионов рублей на развитие АПК Просмотров: 58 Комментариев: 0

Как пояснили в региональном комитете сельского хозяйства, выделенные средства будут направлены на возмещение части понесенных аграриями затрат на строительство объектов АПК, в том числе животноводческих комплексов и тепличных хозяйств. Кстати, из областного бюджета на эти цели также будет выделено более 10 миллионов рублей.

Всего в 2017 году волгоградский регион рассчитывает направить на развитие АПК порядка 4,8 миллиарда рублей — на полмиллиарда рублей больше, чем в 2016 году. В настоящее время областное профильное ведомство завершает формирование необходимых соглашений с Минсельхозом РФ.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. На поддержку агропромышленного комплекса Волгоградской области из федерального бюджета выделено почти 180 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение о предоставлении субсидии подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.Как пояснили в региональном комитете сельского хозяйства, выделенные средства будут направлены на возмещение части понесенных аграриями затрат на строительство объектов АПК, в том числе животноводческих комплексов и тепличных хозяйств. Кстати, из областного бюджета на эти цели также будет выделено более 10 миллионов рублей.Всего в 2017 году волгоградский регион рассчитывает направить на развитие АПК порядка 4,8 миллиарда рублей — на полмиллиарда рублей больше, чем в 2016 году. В настоящее время областное профильное ведомство завершает формирование необходимых соглашений с Минсельхозом РФ.



