Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

В Волгограде обновляют главную канализационную насосную станцию

Волжская ГЭС существенно увеличила выработку электроэнергии

Индекс промышленного производства в регионе превысил российский

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды

Волжский трубный завод стал лауреатом правительственной премии

В Волгограде становятся популярными новые автобусные маршруты

Волгоградские электрички за год перевезли около 3 миллионов пассажиров

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

» » » Регион получит почти 180 миллионов рублей на развитие АПК

Регион получит почти 180 миллионов рублей на развитие АПК

Вчера, 19:04
Lopatin
Просмотров: 58
Комментариев: 0
Регион получит почти 180 миллионов рублей на развитие АПКНа поддержку агропромышленного комплекса Волгоградской области из федерального бюджета выделено почти 180 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение о предоставлении субсидии подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Как пояснили в региональном комитете сельского хозяйства, выделенные средства будут направлены на возмещение части понесенных аграриями затрат на строительство объектов АПК, в том числе животноводческих комплексов и тепличных хозяйств. Кстати, из областного бюджета на эти цели также будет выделено более 10 миллионов рублей.
Всего в 2017 году волгоградский регион рассчитывает направить на развитие АПК порядка 4,8 миллиарда рублей — на полмиллиарда рублей больше, чем в 2016 году. В настоящее время областное профильное ведомство завершает формирование необходимых соглашений с Минсельхозом РФ.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

146 миллионов получат волгоградские овощеводы

Агропромышленный комплекс Волгоградской области получит дополнительное финансирование

Сельхозпроизводители Волгоградской области получают субсидии из федерального и областного бюджетов

Сельхозпроизводители Волгоградской области получат субсидии за произведенную продукцию животноводства

Сельхозпроизводители Волгоградской области получают субсидии за сохраненное поголовье коров

В Волгоградской области начато строительство первой семейной молочной фермы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги