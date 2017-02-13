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В Минсельхозе заявили об ухудшении качества российского зерна
Сегодня, 16:43
Минсельхоз РФ считает, что государству необходимо стимулировать производство высококачественного зерна, поскольку качество российского зерна ухудшилось. Об этом заявил заместитель главы ведомства Евгений Громыко на совещании «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», передает ТАСС.
Ранее эксперты уже говорили об ухудшении качества зерна на фоне рекордного урожая в России в прошлом году, когда было собрано 119,1 миллионов тонн. Больше урожай был лишь в 1978 году.
Это достижение «неизбежно привело» к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы третьего класса, из которой производятся массовые сорта хлеба, говорится в материалах к совещанию в Совете Федерации. Если пять лет назад на пшеницу третьего класса приходилось 50% урожая, то теперь – около 25%, а доля пшеницы четвертого и пятого класса, напротив, возросла. Наблюдается перекос в сторону фуражного зерна, которое используется для корма животных, подчеркивается в документах.
Замглавы министерства Евгений Громыко отметил, что «те наработки, которые были сделаны за последние 20-30 лет назад Россельхозакадемией, становятся все менее доступными». «Мы все это коммерциализировали, больших стимулов у крестьян, производить высококачественное зерно, нет, поэтому эти стимулы должны появиться у государства», – считает чиновник.
Фото: grainboard.ru
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