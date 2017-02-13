В Минсельхозе заявили об ухудшении качества российского зерна Минсельхоз РФ считает, что государству необходимо стимулировать производство высококачественного зерна, поскольку качество российского зерна ухудшилось. Об этом заявил заместитель главы ведомства Евгений Громыко на совещании «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», передает



Ранее эксперты уже говорили об ухудшении качества зерна на фоне рекордного урожая в России в прошлом году, когда было собрано 119,1 миллионов тонн. Больше урожай был лишь в 1978 году.



Это достижение «неизбежно привело» к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы третьего класса, из которой производятся массовые сорта хлеба, говорится в материалах к совещанию в Совете Федерации. Если пять лет назад на пшеницу третьего класса приходилось 50% урожая, то теперь – около 25%, а доля пшеницы четвертого и пятого класса, напротив, возросла. Наблюдается перекос в сторону фуражного зерна, которое используется для корма животных, подчеркивается в документах.



Замглавы министерства Евгений Громыко отметил, что «те наработки, которые были сделаны за последние 20-30 лет назад Россельхозакадемией, становятся все менее доступными». «Мы все это коммерциализировали, больших стимулов у крестьян, производить высококачественное зерно, нет, поэтому эти стимулы должны появиться у государства», – считает чиновник.





Фото: grainboard.ru Минсельхоз РФ считает, что государству необходимо стимулировать производство высококачественного зерна, поскольку качество российского зерна ухудшилось. Об этом заявил заместитель главы ведомства Евгений Громыко на совещании «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», передает ТАСС Ранее эксперты уже говорили об ухудшении качества зерна на фоне рекордного урожая в России в прошлом году, когда было собрано 119,1 миллионов тонн. Больше урожай был лишь в 1978 году.Это достижение «неизбежно привело» к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы третьего класса, из которой производятся массовые сорта хлеба, говорится в материалах к совещанию в Совете Федерации. Если пять лет назад на пшеницу третьего класса приходилось 50% урожая, то теперь – около 25%, а доля пшеницы четвертого и пятого класса, напротив, возросла. Наблюдается перекос в сторону фуражного зерна, которое используется для корма животных, подчеркивается в документах.Замглавы министерства Евгений Громыко отметил, что «те наработки, которые были сделаны за последние 20-30 лет назад Россельхозакадемией, становятся все менее доступными». «Мы все это коммерциализировали, больших стимулов у крестьян, производить высококачественное зерно, нет, поэтому эти стимулы должны появиться у государства», – считает чиновник.



