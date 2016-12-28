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Неисправные лифты повлияют на очередность капремонта домов

Сегодня, 14:13
Lopatin
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Неисправные лифты повлияют на очередность капремонта домовВ среду, 28 декабря, на заседании Волгоградской областной Думы депутаты внесли ряд изменений в региональный закон об организации проведения капремонта многоквартирных домов.
Как сообщает пресс-служба регпарламента, теперь подрядчики, привлекаемые к выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, теперь обязательно должны быть членами саморегулируемой организации, что соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ. Таким образом, недобросовестные исполнители будут отсеиваться на корпоративном уровне.
Кроме того, при постановке дома в очередь на капремонт теперь будет учитываться наличие отработавшего нормативный срок или признанного непригодным к эксплуатации лифта.
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