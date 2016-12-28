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Владельцам спецсчетов пора отчитаться о взносах на капремонт

Сегодня, 18:16
Lopatin
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Владельцам спецсчетов пора отчитаться о взносах на капремонтИнспекция Госжилнадзора Волгоградской области напоминает владельцам спецсчетов о необходимости предоставления ежеквартальной и ежегодной отчетности. Так, за 4 квартал 2016 года ТСЖ, ЖСК, УК и Региональный оператор, выбравшим для формирования фонда капремонта специальный счет, необходимо отчитаться в срок до 10 января 2017 года. Дата ежегодной отчетности также не изменились: годовой отчет направляется не позднее 1 февраля, информирует пресс-служба областной инспекции Госжилнадзора.
Если сведения не будут предоставлены, инспекция может возбудить административное производство по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сформированное административное дело передается в мировой суд на рассмотрение.
Кстати, совершение данного правонарушения влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на ТСЖ в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Фото пресс-службы инспекции Госжилнадзора Волгоградской области
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