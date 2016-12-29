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» » » С января новые законы защитят права дольщиков в стране

С января новые законы защитят права дольщиков в стране

Сегодня, 15:26
Lopatin
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С января новые законы защитят права дольщиков в странеРяд важных законов, призванных обеспечить права людей в сфере недвижимости, вступит в силу с 1 января 2017 года. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, сообщается на правительственном сайте.
«У нас начинает действовать закон, который направлен на защиту прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Там много требований в отношении застройщика по государственному регулированию этой деятельности, контролю в области долевого строительства в целом – в частности, вводится единый реестр застройщиков», - сообщил глава Правительства.
Для дополнительной защиты участников долевого строительства создаётся фонд, который будет формироваться за счет обязательных взносов застройщиков. Этот документ будет способствовать защите наших граждан от недобросовестных застройщиков и поможет сохранить накопления на жильё.
Ещё одним законом создается единый государственный реестр недвижимости. Устанавливается также новый порядок государственной кадастровой оценки.
«Все эти законопроекты направлены на то, чтобы упорядочить взаимоотношения в сфере недвижимости, создать более благоприятные условия для защиты прав и интересов граждан и применять также меры ответственности к тем, кто не исполняет обязанности», - отметил Дмитрий Медведев.
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