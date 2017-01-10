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» » » В регионе растет количество семей, купивших квартиры по льготной цене

В регионе растет количество семей, купивших квартиры по льготной цене

Сегодня, 11:59
Lopatin
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В регионе растет количество семей, купивших квартиры по льготной ценеВ 2016 году в Волгоградской области почти 3 400 семей вошли в федеральный жилищный проект «Жилье для российской семьи». Только в минувшем декабре региональный реестр пополнили более 190 потенциальных покупателей «программных» квартир.
В списке участников – 1936 жителей Волгограда, свыше 1090 – волжан, а также более 340 представителей муниципальных районов и городских округов региона, сообщили в областном комитете строительства.
В настоящее время на территории городов Волгоград и Волжский в рамках программы введено порядка 56 тыс. кв. метров жилья. Уже 1 383 семьи приобрели квартиры по льготной цене – не дороже 35 тысячи рублей за квадратный метр. При этом около 570 из них воспользовались региональной мерой поддержки – заключили соглашения о получении частичной компенсации затрат по выплате процентов за ипотеку, взятую для покупки жилья в новостройках.
В региональном комитете строительства отметили, что большинство квартир, реализуемых по программе, возводятся в крупных микрорайонах «Долина», «Колизей», «Ново-Комарово», «Радужный» представляющих собой перспективную комплексную застройку. Помимо жилья, здесь предусмотрено создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
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