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» » » В России могут продлить приватизацию для трех категорий граждан

В России могут продлить приватизацию для трех категорий граждан

Вчера, 11:06
Lopatin
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В России могут продлить приватизацию для трех категорий гражданБесплатная приватизация жилья может быть продлена еще на год для трех категорий граждан. Как передает ТАСС, об этом сообщил в минувшую субботу журналистам в рамках съезда «Единой России» министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
По его словам, депутатами разработан законопроект о продлении бесплатной приватизации для сирот, крымчан и аварийных переселенцев.
Михаил Мень сказал, что Минстрой поддерживает эту инициативу. «По-видимому, речь идет о годовом продлении», — сообщил министр, уточнив, что законопроекта он еще не видел. В ближайшее время документ должен поступить в ведомство на рассмотрение.
Напомним, бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 году, должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 г. Но ее сроки продлевались пять раз: сперва до 1 марта 2010 г., затем до 1 марта 2013 г., до 1 марта 2015 г., до 1 марта 2016 г. и в последний раз – до 1 марта 2017 года.
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