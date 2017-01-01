В России могут продлить приватизацию для трех категорий граждан Просмотров: 88 Комментариев: 0

По его словам, депутатами разработан законопроект о продлении бесплатной приватизации для сирот, крымчан и аварийных переселенцев.

Михаил Мень сказал, что Минстрой поддерживает эту инициативу. «По-видимому, речь идет о годовом продлении», — сообщил министр, уточнив, что законопроекта он еще не видел. В ближайшее время документ должен поступить в ведомство на рассмотрение.

Напомним, бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 году, должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 г. Но ее сроки продлевались пять раз: сперва до 1 марта 2010 г., затем до 1 марта 2013 г., до 1 марта 2015 г., до 1 марта 2016 г. и в последний раз – до 1 марта 2017 года. Бесплатная приватизация жилья может быть продлена еще на год для трех категорий граждан. Как передает ТАСС , об этом сообщил в минувшую субботу журналистам в рамках съезда «Единой России» министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.По его словам, депутатами разработан законопроект о продлении бесплатной приватизации для сирот, крымчан и аварийных переселенцев.Михаил Мень сказал, что Минстрой поддерживает эту инициативу. «По-видимому, речь идет о годовом продлении», — сообщил министр, уточнив, что законопроекта он еще не видел. В ближайшее время документ должен поступить в ведомство на рассмотрение.Напомним, бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 году, должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 г. Но ее сроки продлевались пять раз: сперва до 1 марта 2010 г., затем до 1 марта 2013 г., до 1 марта 2015 г., до 1 марта 2016 г. и в последний раз – до 1 марта 2017 года.



