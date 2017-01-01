Госжилнадзор поднял вопрос об аварийности 10 домов в Волгограде Просмотров: 68 Комментариев: 0

Как сообщили в Госжилнадзоре, в ходе проверки были проконтролированы результаты работы администрации по рассмотрению заключений Инспекции по десяти домам: № 4 по ул. 40 Домиков, №№ 14, 17, 23 в поселке 4-й участок, №№ 10, 15, 16 поселка 5-й участок, №№ 7, 28 в поселке Мирный, а также №12 на проспекте Волжском. Установлено, что администрацией района, нарушив требования действующего законодательства РФ, не рассмотрела вопрос об аварийности указанных многоквартирных домов.

По результатам проверки в адрес администрации Краснооктябрьского района выдано предписание рассмотреть вопрос о признании указанных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Контроль за исполнением требований указанных в предписании осуществляется инспекцией Госжилнадзора. Инспекцией Госжилнадзора Волгоградской области проведена проверка соблюдения администрацией Краснооктябрьского района обязательных требований к порядку признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.Как сообщили в Госжилнадзоре, в ходе проверки были проконтролированы результаты работы администрации по рассмотрению заключений Инспекции по десяти домам: № 4 по ул. 40 Домиков, №№ 14, 17, 23 в поселке 4-й участок, №№ 10, 15, 16 поселка 5-й участок, №№ 7, 28 в поселке Мирный, а также №12 на проспекте Волжском. Установлено, что администрацией района, нарушив требования действующего законодательства РФ, не рассмотрела вопрос об аварийности указанных многоквартирных домов.По результатам проверки в адрес администрации Краснооктябрьского района выдано предписание рассмотреть вопрос о признании указанных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Контроль за исполнением требований указанных в предписании осуществляется инспекцией Госжилнадзора.



