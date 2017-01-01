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Госжилнадзор поднял вопрос об аварийности 10 домов в Волгограде

Вчера, 18:06
Lopatin
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Госжилнадзор поднял вопрос об аварийности 10 домов в ВолгоградеИнспекцией Госжилнадзора Волгоградской области проведена проверка соблюдения администрацией Краснооктябрьского района обязательных требований к порядку признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Как сообщили в Госжилнадзоре, в ходе проверки были проконтролированы результаты работы администрации по рассмотрению заключений Инспекции по десяти домам: № 4 по ул. 40 Домиков, №№ 14, 17, 23 в поселке 4-й участок, №№ 10, 15, 16 поселка 5-й участок, №№ 7, 28 в поселке Мирный, а также №12 на проспекте Волжском. Установлено, что администрацией района, нарушив требования действующего законодательства РФ, не рассмотрела вопрос об аварийности указанных многоквартирных домов.
По результатам проверки в адрес администрации Краснооктябрьского района выдано предписание рассмотреть вопрос о признании указанных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Контроль за исполнением требований указанных в предписании осуществляется инспекцией Госжилнадзора.
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