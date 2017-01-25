Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра жилья Просмотров: 84 Комментариев: 0

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года в размере 37,21 тыс. рублей», - говорится в соответствующем приказе ведомства.

Министерство также утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра в субъектах Федерации. Эти показатели власти используют для расчета размеров социальных выплат.

В тройку самых дорогих регионов по стоимости жилья входит Москва (90,4 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербург (60,29 тыс. руб. за 1 кв. м) и Московская область (54,48 тыс. руб. за 1 кв. м). К регионам с самой низкой стоимостью квадратного метра относятся Республика Калмыкия (25,2 тыс. руб.), Республика Ингушетия (25,57 тыс. руб.) и Республика Адыгея (25,67 тыс. руб.).

Согласно опубликованному документу, в Волгоградской области средняя рыночная стоимость одного квадратного метра составляет 31,1 тыс. руб. Минстрой России утвердил норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2017 года на уровне 37,21 тыс. руб.«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года в размере 37,21 тыс. рублей», - говорится в соответствующем приказе ведомства.Министерство также утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра в субъектах Федерации. Эти показатели власти используют для расчета размеров социальных выплат.В тройку самых дорогих регионов по стоимости жилья входит Москва (90,4 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербург (60,29 тыс. руб. за 1 кв. м) и Московская область (54,48 тыс. руб. за 1 кв. м). К регионам с самой низкой стоимостью квадратного метра относятся Республика Калмыкия (25,2 тыс. руб.), Республика Ингушетия (25,57 тыс. руб.) и Республика Адыгея (25,67 тыс. руб.).Согласно опубликованному документу, в Волгоградской области средняя рыночная стоимость одного квадратного метра составляет 31,1 тыс. руб.



