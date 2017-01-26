Волжанам предложили составить рейтинг управляющих компаний Просмотров: 13 Комментариев: 0

Такое анкетирование поможет составить потребительский рейтинг организаций, управляющих многоквартирными домами. Он позволит стимулировать УК к повышению качества своих услуг, а также содействовать вовлечению собственников жилья в процесс управления общим имуществом дома и развитию механизмов общественного жилищного контроля, пояснили в пресс-службе мэрии Волжского.

Результаты рейтинга управляющих организаций города Волжского будут размещены на портале комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

На сегодняшний день управление многоквартирными домами в городе Волжском осуществляют 36 управляющих организаций и 31 самостоятельное ТСЖ. В их ведении находится 1 597 многоквартирных домов. С 1 февраля по 1 марта этого года каждый житель Волжского сможет получить анкету в своей управляющей компании и выставить ей оценки по определенным критериям деятельности.Такое анкетирование поможет составить потребительский рейтинг организаций, управляющих многоквартирными домами. Он позволит стимулировать УК к повышению качества своих услуг, а также содействовать вовлечению собственников жилья в процесс управления общим имуществом дома и развитию механизмов общественного жилищного контроля, пояснили в пресс-службе мэрии Волжского.Результаты рейтинга управляющих организаций города Волжского будут размещены на портале комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.На сегодняшний день управление многоквартирными домами в городе Волжском осуществляют 36 управляющих организаций и 31 самостоятельное ТСЖ. В их ведении находится 1 597 многоквартирных домов.



