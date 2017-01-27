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Минстрой раньше обычного направил в регион жилищные сертификаты

Сегодня, 12:48
Lopatin
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Минстрой раньше обычного направил в регион жилищные сертификатыУже в январе Минстрой России направил в регион государственные жилищные сертификаты (ГЖС) для реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище».
Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, в 2017 году выпуск сертификатов стал самым ранним за всю историю реализации данного механизма государственной поддержки. Если в прошлые годы выдача ГЖС происходила с марта по август, то теперь федеральные льготники получат возможность приобрести свое жилье на несколько месяцев раньше.
В облстрое уже начата работа по распределению сертификатов. В текущем году региону предусмотрены 35 ГЖС. Они будут выданы категориям граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства – участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вынужденным переселенцам и выехавшим из районов Крайнего Севера. Общий объем господдержки составит более 71 млн. рублей.
В облстрое отметили, что по итогам реализации подпрограммы за 2011-2016 годы 445 семей Волгоградской области улучшили жилищные условия с помощью социальной выплаты, право на которую удостоверяется государственным жилищным сертификатом.
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