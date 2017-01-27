В Краснослободске с опозданием возводят 4 дома для переселения граждан Просмотров: 53 Комментариев: 0



Дома возводятся по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Согласно контракту, до 10 декабря 2016 года уже должны быть возведены два дома, еще два дома должны появиться в рамках второго этапа до 10 июля этого года. На сегодняшний день дома первого этапа построены лишь на 30%, дома второго этапа находятся только на стадии возведения фундамента, сообщают волгоградские активисты Общероссийского народного фронта на официальном сайте



Переселяемая площадь должна составить более 8 тысяч квадратных метров, в новые дома готовы въехать 482 человека. По заверению главы городского поселения Владимира Суркова, эти четыре новых многоквартирных дома полностью решили бы проблему аварийного жилья в Краснослободске.



В облстрое объяснили причину срыва графика строительства тем, что с учетом новых требований законодательства проектная документация должна пройти государственную экспертизу. Подрядчик получил положительное заключение лишь в сентябре 2016 года.



В свою очередь, активисты ОНФ отмечают, что из-за затянувшегося проектирования активные работы на стройплощадке фактически были начаты только в декабре. Сегодня подрядчик обещает ударными темпами завершить строительство двух домов к маю-июню, параллельно проводя строительство остальных двух домов. Отставание от графика компенсируется работой без выходных.



Вопрос у активистов ОНФ вызвал и тот факт, что в отношении генподрядчика объявлена процедура банкротства. Однако, как прокомментировала заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Рената Кострова, оснований для расторжения госконтракта в связи с тем, что введена процедура управления, нет, застройщик свою деятельность не прекратил, еженедельно ведется контроль за ходом строительства, наличием рабочих, техники, материалов, оперативно производится оплата выполненных работ.



«Несмотря на заверения облкомстроя и подрядчика, возведение данных домов все же вызывает у нас опасения. Мы уже выявили срыв срока строительства двух домов, переезд в которые откладывается у людей как минимум на полгода. Ситуация с предстоящим банкротством генподрядчика ставит под серьезное сомнение завершение строительства всех четырех домов в целом. Также мы обращаем внимание комитета строительства на необходимость более тщательного контроля при выборе строительных материалов для данной стройки, так как, в частности, качество используемого здесь красного кирпича вызвало у экспертов Народного фронта сомнение. Свое внимание к данному объекту строительства региональное отделение ОНФ не ослабит. Общественники обязательно проконтролируют ход работ и финансовую составляющую. Программа переселения в Краснослободске не должна быть сорвана из-за одного нерадивого подрядчика», – сказал активист ОНФ в Волгоградской области Эдгар Петросян.





Фото с сайта Общероссийского народного фронта Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области совместно с представителями облстроя и регионального управления капитального строительства проверили ход возведения четырех многоквартирных домов на 178 квартир в городе Краснослободске Среднеахтубинского района.Дома возводятся по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Согласно контракту, до 10 декабря 2016 года уже должны быть возведены два дома, еще два дома должны появиться в рамках второго этапа до 10 июля этого года. На сегодняшний день дома первого этапа построены лишь на 30%, дома второго этапа находятся только на стадии возведения фундамента, сообщают волгоградские активисты Общероссийского народного фронта на официальном сайте ОНФ Переселяемая площадь должна составить более 8 тысяч квадратных метров, в новые дома готовы въехать 482 человека. По заверению главы городского поселения Владимира Суркова, эти четыре новых многоквартирных дома полностью решили бы проблему аварийного жилья в Краснослободске.В облстрое объяснили причину срыва графика строительства тем, что с учетом новых требований законодательства проектная документация должна пройти государственную экспертизу. Подрядчик получил положительное заключение лишь в сентябре 2016 года.В свою очередь, активисты ОНФ отмечают, что из-за затянувшегося проектирования активные работы на стройплощадке фактически были начаты только в декабре. Сегодня подрядчик обещает ударными темпами завершить строительство двух домов к маю-июню, параллельно проводя строительство остальных двух домов. Отставание от графика компенсируется работой без выходных.Вопрос у активистов ОНФ вызвал и тот факт, что в отношении генподрядчика объявлена процедура банкротства. Однако, как прокомментировала заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Рената Кострова, оснований для расторжения госконтракта в связи с тем, что введена процедура управления, нет, застройщик свою деятельность не прекратил, еженедельно ведется контроль за ходом строительства, наличием рабочих, техники, материалов, оперативно производится оплата выполненных работ. «Несмотря на заверения облкомстроя и подрядчика, возведение данных домов все же вызывает у нас опасения. Мы уже выявили срыв срока строительства двух домов, переезд в которые откладывается у людей как минимум на полгода. Ситуация с предстоящим банкротством генподрядчика ставит под серьезное сомнение завершение строительства всех четырех домов в целом. Также мы обращаем внимание комитета строительства на необходимость более тщательного контроля при выборе строительных материалов для данной стройки, так как, в частности, качество используемого здесь красного кирпича вызвало у экспертов Народного фронта сомнение. Свое внимание к данному объекту строительства региональное отделение ОНФ не ослабит. Общественники обязательно проконтролируют ход работ и финансовую составляющую. Программа переселения в Краснослободске не должна быть сорвана из-за одного нерадивого подрядчика», – сказал активист ОНФ в Волгоградской области Эдгар Петросян.



