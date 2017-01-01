В Волгограде оштрафовали три УК после жалоб жильцов в Госжилнадзор Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, ООО «УК Центрального района» назначен штраф в размере 75 тысяч рублей за завышенные суммы в платежках за горячее водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды. Плата начислялась с января по апрель 2016 года собственникам домов № 43А, 43Б по улице Пархоменко, № 40В, 42 по улице Рокоссовского. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.



УК Тракторозаводского района не соблюдала порядок начисления платы за электроснабжение на общедомовые нужды. С жалобой в Госжилнадзор обратились жители сразу трех многоквартирных домов в Волгограде: №1 по улице Метростроевская, №7А по улице Клименко и №3 по улице Кропоткина. УК неправомерно применяла к нормативу повышающий коэффициент. Размер административного штрафа, назначенного мировым судьей, составил 75 тысяч рублей.



Директор ООО «УК «Уютный город» оштрафован за неисполнение условий договоров управления многоквартирными домами. Собственники квартир в домах №9 по улице Гагарина, №22, 29 по проспекту Ленина, №7 по улице 13-я Гвардейская, №10 по улице Мира обратились в Госжилнадзор с жалобами на невыполнение управкомпанией своевременных ремонтных работ. Проведенная проверка подтвердила обоснованность претензий жителей. Общая сумма штрафов, назначенных руководителю компании, составила 100 тысяч рублей.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. Три управляющие компании Волгограда привлечены к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка расчета платы за общедомовые нужды, а также неисполнение договоров управления многоквартирными домами.Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, ООО «УК Центрального района» назначен штраф в размере 75 тысяч рублей за завышенные суммы в платежках за горячее водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды. Плата начислялась с января по апрель 2016 года собственникам домов № 43А, 43Б по улице Пархоменко, № 40В, 42 по улице Рокоссовского. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.УК Тракторозаводского района не соблюдала порядок начисления платы за электроснабжение на общедомовые нужды. С жалобой в Госжилнадзор обратились жители сразу трех многоквартирных домов в Волгограде: №1 по улице Метростроевская, №7А по улице Клименко и №3 по улице Кропоткина. УК неправомерно применяла к нормативу повышающий коэффициент. Размер административного штрафа, назначенного мировым судьей, составил 75 тысяч рублей.Директор ООО «УК «Уютный город» оштрафован за неисполнение условий договоров управления многоквартирными домами. Собственники квартир в домах №9 по улице Гагарина, №22, 29 по проспекту Ленина, №7 по улице 13-я Гвардейская, №10 по улице Мира обратились в Госжилнадзор с жалобами на невыполнение управкомпанией своевременных ремонтных работ. Проведенная проверка подтвердила обоснованность претензий жителей. Общая сумма штрафов, назначенных руководителю компании, составила 100 тысяч рублей.



