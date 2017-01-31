УК Кировского района из-за нарушений может потерять сразу три дома Просмотров: 16 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, областная инспекция Госжилнадзора должна принять окончательное решение об удалении из реестра лицензий сведений о трех домах по улице им. Саши Чекалина и поселке Веселая Балка, находящихся на обслуживании ООО «ЖЭК». Кстати, УК в минувшем году уже лишилась права управлять четырьмя домами в разных районах города.

В администрации города напоминают, если суммарная площадь исключенных домов превысит 15 процентов от общей площади жилищного фонда, находящегося в управлении лицензиата, то управляющую компанию могут лишить права работать на рынке. Так, в декабре прошлого года была аннулирована лицензия у ООО «МДМ-Комсервис». После вступления в силу судебного акта областного Арбитражного суда компания лишилась разрешительного документа на право управления домами

В 2016 году на основании решений Госжилнадзора из областного реестра лицензий были исключены сведения о 18 многоквартирных домах, которые были на обслуживании пяти управляющих компаний – ООО «Волга-КомСервис», ООО «УК Кировская Жилищная компания», ООО «Управляющая компания «ЖКХ Дзержинского района Волгограда», ООО «Городская Управляющая Компания» и ООО «ЖЭК». Это дома в Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском районах. Их обслуживание было передано другим управляющим организациям по итогам решения общего собрания собственников или по результатам открытого конкурса, проведенного районной администрацией.





Фото из соцсетей ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» может лишиться права управлять тремя домами в Кировском районе города Волгограда. Дело в том, что мировые суды уже два раза наказывали УК за неисполнение предписаний муниципальной жилищной инспекции. И это является главным основанием.Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, областная инспекция Госжилнадзора должна принять окончательное решение об удалении из реестра лицензий сведений о трех домах по улице им. Саши Чекалина и поселке Веселая Балка, находящихся на обслуживании ООО «ЖЭК». Кстати, УК в минувшем году уже лишилась права управлять четырьмя домами в разных районах города.В администрации города напоминают, если суммарная площадь исключенных домов превысит 15 процентов от общей площади жилищного фонда, находящегося в управлении лицензиата, то управляющую компанию могут лишить права работать на рынке. Так, в декабре прошлого года была аннулирована лицензия у ООО «МДМ-Комсервис». После вступления в силу судебного акта областного Арбитражного суда компания лишилась разрешительного документа на право управления домамиВ 2016 году на основании решений Госжилнадзора из областного реестра лицензий были исключены сведения о 18 многоквартирных домах, которые были на обслуживании пяти управляющих компаний – ООО «Волга-КомСервис», ООО «УК Кировская Жилищная компания», ООО «Управляющая компания «ЖКХ Дзержинского района Волгограда», ООО «Городская Управляющая Компания» и ООО «ЖЭК». Это дома в Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском районах. Их обслуживание было передано другим управляющим организациям по итогам решения общего собрания собственников или по результатам открытого конкурса, проведенного районной администрацией.



