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Минстрой намерен возложить долги МУПов в ЖКХ на муниципалитеты
Вчера, 15:31
Минстрой РФ предлагает сделать долги муниципальных унитарных предприятий (МУП) в ЖХХ субсидиарной ответственностью муниципалитетов, рассказал журналистам сообщает сегодня портал «РИА Недвижимость» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.
По его словам, сегодня ряд муниципальных руководителей считают МУПы и ГУПы своей собственностью и назначают туда не всегда профессиональных и эффективных управленцев, преследуя свои цели.
«Наша задача – мотивировать тех, кто присосался к этому МУПу и считает МУП и его денежный поток своими, к модернизации инфраструктуры, к передаче этого МУПа в концессию», – сказал Чибис.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что к 2018 году планируется передать в концессии около 80% унитарных предприятий и создать в сфере ЖКХ несколько игроков национального уровня. Кроме того, ведомство предлагало с 2018 года запретить ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ для активизации привлечения частных инвестиций в отрасль.
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