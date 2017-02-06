Минстрой намерен возложить долги МУПов в ЖКХ на муниципалитеты



По его словам, сегодня ряд муниципальных руководителей считают МУПы и ГУПы своей собственностью и назначают туда не всегда профессиональных и эффективных управленцев, преследуя свои цели.



«Наша задача – мотивировать тех, кто присосался к этому МУПу и считает МУП и его денежный поток своими, к модернизации инфраструктуры, к передаче этого МУПа в концессию», – сказал Чибис.



Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что к 2018 году планируется передать в концессии около 80% унитарных предприятий и создать в сфере ЖКХ несколько игроков национального уровня. Кроме того, ведомство предлагало с 2018 года запретить ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ для активизации привлечения частных инвестиций в отрасль. Минстрой РФ предлагает сделать долги муниципальных унитарных предприятий (МУП) в ЖХХ субсидиарной ответственностью муниципалитетов, рассказал журналистам сообщает сегодня портал «РИА Недвижимость» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.По его словам, сегодня ряд муниципальных руководителей считают МУПы и ГУПы своей собственностью и назначают туда не всегда профессиональных и эффективных управленцев, преследуя свои цели.«Наша задача – мотивировать тех, кто присосался к этому МУПу и считает МУП и его денежный поток своими, к модернизации инфраструктуры, к передаче этого МУПа в концессию», – сказал Чибис.Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что к 2018 году планируется передать в концессии около 80% унитарных предприятий и создать в сфере ЖКХ несколько игроков национального уровня. Кроме того, ведомство предлагало с 2018 года запретить ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ для активизации привлечения частных инвестиций в отрасль.



