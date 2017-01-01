В Госдуме предложили бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья



«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», – сказал он.



По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта 2017 года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта будет поставлена в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.



Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года. Всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно, передает сегодня ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева.«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», – сказал он.По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта 2017 года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта будет поставлена в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.



