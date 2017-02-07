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» » » Коммунальщиков обязали проверять счетчики по заявлению потребителя

Коммунальщиков обязали проверять счетчики по заявлению потребителя

Вчера, 18:05
Lopatin
Коммунальщиков обязали проверять счетчики по заявлению потребителя

По новым требованиям федерального законодательства, с 1 января этого года исполнитель коммунальной услуги теперь обязан по заявлению потребителя проверять состояние индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета, а также распределителей.

Как сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, проверка проводится по письменному заявлению потребителя в течение 10 рабочих дней. При необходимости жильцы могут подать единое заявление на проверку прибора учета и проведение сверки по его результатам.

В Госжилнадзоре отметили, что также должна проверяться правильность начисления размера платы за коммунальные услуги. В случае неправильного расчета исполнитель обязан провести корректировку.
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