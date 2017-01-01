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» » » Госдума приняла поправку о бессрочном продлении приватизации жилья

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении приватизации жилья

Сегодня, 12:05
Lopatin
Приватизация жилья

Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов, передает сегодня ТАСС.

Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил журналистам, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он отметил, что данная тема обсуждалась с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и «он однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию».

Со своей стороны, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сказал ТАСС, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.

Фото: alterainvest.ru
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