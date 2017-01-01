Госдума приняла поправку о бессрочном продлении приватизации жилья



Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов, передает сегодня ТАСС.



Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.



Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил журналистам, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он отметил, что данная тема обсуждалась с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и «он однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию».



Со своей стороны, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сказал ТАСС, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.



Фото: alterainvest.ru Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это правогода лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов, передает сегодня ТАСС.Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончитсяПервый замруководителя фракции «Единая Россия»заявил журналистам, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он отметил, что данная тема обсуждалась с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и «он однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию».Со своей стороны, министр строительства исказал ТАСС, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.



