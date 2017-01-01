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» » » В Ворошиловском районе не спешат признавать аварийным дом на Кузнецкой

В Ворошиловском районе не спешат признавать аварийным дом на Кузнецкой

Сегодня, 14:18
Lopatin
В Ворошиловском районе не спешат признавать аварийным дом на Кузнецкой Областная инспекция Госжилнадзора потребовала от администрации Ворошиловского района Волгограда рассмотреть вопрос об аварийности дома №79 по улице Кузнецкой.

Как сообщили в ведомстве, несмотря на имеющееся заключение инспекции, чиновники до сих пор не выполнили обязательные требования к порядку признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Таким образом, администрация нарушила законные права граждан.

По результатам проверки в адрес районной администрации выдано соответствующее предписание. В инспекции Госжилнадзора заверили, что проконтролируют исполнение указанных требований.


Фото инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области
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