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» » » В пойме жителям поселка Калинин вернули переплаченные деньги за свет

В пойме жителям поселка Калинин вернули переплаченные деньги за свет

Сегодня, 11:38
Lopatin
В пойме жителям поселка Калинин вернули переплаченные деньги за свет
В инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области поступило коллективное обращение жителей поселка Калинин Среднеахтубинского района. Люди жаловались на некачественное электроснабжение — напряжение в сети не соответствовало нормативному уровню.

Как сообщили в Госжилнадзоре, ресурсоснабжающая организация – ПАО «Волгоградэнергосбыт» не отреагировала своевременно на жалобы жильцов, сроки перерасчета были нарушены. Ситуация изменилась после вмешательства областной инспекции.

«В ходе проверки было доказано некачественное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению ПАО «Волгоградэнергосбыт». Организация не взяла во внимание дату подачи заявки потребителем, а пересчитывала плату с даты составления акта о некачественной услуге», – рассказала Наталья Махонина, начальник отдела контроля за порядком начисления платежей инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

После выданного ресурсоснабжающей организации предписания жители поселка Калинин получили перерасчет платы за потребленную электроэнергию в размере 36 тысяч 500 рублей.

В 2016 году органами Госжилнадзора проведено почти 9 тысяч проверок, выдано 4,3 тысячи предписаний, 1 240 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. Кроме того, наложено штрафов на сумму более 40 миллионов рублей, еще на 40 миллионов произведен перерасчет жителям за жилищно-коммунальные услуги.


Фото: domsovet.tv
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