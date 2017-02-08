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В Средней Ахтубе дома для переселенцев оказались малопригодны для жилья
Сегодня, 12:09
В Общероссийский народный фронт с жалобами на некачественное строительство многоквартирных домов обратились жители рабочего поселка Средняя Ахтуба. Они заявили, что нескольких домов по улице 1-й микрорайон уже через полгода после заселения оказалось малопригодным для проживания. Здания, построенные по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, были сданы в эксплуатацию в 2015–2016 гг.
Как сообщается на сайте ОНФ, волгоградские активисты Народного фронта в ходе проверки выяснили, что в основном жильцы недовольны неисправной работой системы вентиляции в квартирах. После заселения уже в первую зимовку они начали ощущать дискомфорт в ванных комнатах: из вентиляционных ходов в помещение затягивались холодный воздух, песок и пыль. В квартирах температура была ниже нормативных значений. Кроме того, на стенах некоторых ванных комнат и кухонь стала появляться черная плесень. Все это время жильцы пытались решить проблему своими силами.
«После каждого пользования водой в ванных комнатах на стенах и трубах конденсируется влага. Чтобы просушивать помещения, мы вынуждены устанавливать дополнительные вентиляторы, а, чтобы не мерзнуть, заклеиваем решетки на вентиляционных отверстиях скотчем или бумагой. С плесенью совсем беда, соскабливаем ежемесячно, но она возвращается», – рассказала жительница дома №52 Валентина Мануйлова.
В управляющей компании такие действия жильцов, в частности, заклеивание вентиляционных решеток, считают недопустимыми. На официальное обращение в УК жители получили ответ об исправности системы вентиляции. А специалисты компании-застройщика заявили, что это оконные пластиковые стеклопакеты, нарушают своей герметичностью пропорциональный воздухообмен. И посоветовали держать окна квартиры в режиме микропроветривания.
По мнению волгоградских активистов ОНФ, при конструировании системы вентиляции в многоквартирных домах необходимо предусматривать наличие двух вытяжных отверстий – приточного и вытяжного.
«В данных домах система вентиляции явно реализована ненадлежащим образом, возможно, ошибка допущена еще на этапе проектирования. По полученной экспертами ОНФ информации, проект строительства данных домов не проходил государственную экспертизу. В ходе рейда мы выявили и другие признаки некачественного строительства: отсутствуют вентили на трубах отопления, окна установлены с нарушениями, и на них нет гарантийных сертификатов, на потолках некоторых осмотренных нами квартир видны трещины, то есть фундамент не выдерживает нагрузки. Сомнения у нас вызывает и дренажная система – некоторые дома стоят в воде. Учитывая, что речь идет о пригодности для дальнейшего проживания, о здоровье и безопасности жильцов, по всем выявленным нами нарушениям направлены запросы в соответствующие надзорные органы», – прокомментировал представитель ОНФ в Волгоградской области Николай Николаенко.
Фото: onf.ru
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