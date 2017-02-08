В Средней Ахтубе дома для переселенцев оказались малопригодны для жилья



В Общероссийский народный фронт с жалобами на некачественное строительство многоквартирных домов обратились жители рабочего поселка Средняя Ахтуба. Они заявили, что нескольких домов по улице 1-й микрорайон уже через полгода после заселения оказалось малопригодным для проживания. Здания, построенные по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, были сданы в эксплуатацию в 2015–2016 гг.







Как сообщается на Народного фронта в ходе проверки выяснили, что в основном жильцы недовольны неисправной работой системы вентиляции в квартирах. После заселения уже в первую зимовку они начали ощущать дискомфорт в ванных комнатах: из вентиляционных ходов в помещение затягивались холодный воздух, песок и пыль. В квартирах температура была ниже нормативных значений. Кроме того, на стенах некоторых ванных комнат и кухонь стала появляться черная плесень. Все это время жильцы пытались решить проблему своими силами.







«После каждого пользования водой в ванных комнатах на стенах и трубах конденсируется влага. Чтобы просушивать помещения, мы вынуждены устанавливать дополнительные вентиляторы, а, чтобы не мерзнуть, заклеиваем решетки на вентиляционных отверстиях скотчем или бумагой. С плесенью совсем беда, соскабливаем ежемесячно, но она возвращается», – рассказала жительница дома №52 Валентина Мануйлова.



В управляющей компании такие действия жильцов, в частности, заклеивание вентиляционных решеток, считают недопустимыми. На официальное обращение в УК жители получили ответ об исправности системы вентиляции. А специалисты компании-застройщика заявили, что это оконные пластиковые стеклопакеты, нарушают своей герметичностью пропорциональный воздухообмен. И посоветовали держать окна квартиры в режиме микропроветривания.







По мнению волгоградских активистов ОНФ, при конструировании системы вентиляции в многоквартирных домах необходимо предусматривать наличие двух вытяжных отверстий – приточного и вытяжного.







«В данных домах система вентиляции явно реализована ненадлежащим образом, возможно, ошибка допущена еще на этапе проектирования. По полученной экспертами ОНФ информации, проект строительства данных домов не проходил государственную экспертизу. В ходе рейда мы выявили и другие признаки некачественного строительства: отсутствуют вентили на трубах отопления, окна установлены с нарушениями, и на них нет гарантийных сертификатов, на потолках некоторых осмотренных нами квартир видны трещины, то есть фундамент не выдерживает нагрузки. Сомнения у нас вызывает и дренажная система – некоторые дома стоят в воде. Учитывая, что речь идет о пригодности для дальнейшего проживания, о здоровье и безопасности жильцов, по всем выявленным нами нарушениям направлены запросы в соответствующие надзорные органы», – прокомментировал представитель ОНФ в Волгоградской области Николай Николаенко.



Фото: onf.ru с жалобами на некачественное строительство многоквартирных домов обратились жители рабочего поселка Средняя Ахтуба. Они заявили, что нескольких домов по улицеуже через полгода после заселения оказалось. Здания, построенные по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, были сданы в эксплуатацию вКак сообщается на сайте ОНФ , волгоградские активистыв ходе проверки выяснили, что в основном жильцы недовольны неисправной работой системы вентиляции в квартирах. После заселения уже в первую зимовку они начали ощущать дискомфорт в ванных комнатах: из вентиляционных ходов в помещение затягивались холодный воздух, песок и пыль. В квартирах температура была ниже нормативных значений. Кроме того, на стенах некоторых ванных комнат и кухонь стала появляться черная плесень. Все это время жильцы пытались решить проблему своими силами., – рассказала жительница домаВ управляющей компании такие действия жильцов, в частности, заклеивание вентиляционных решеток, считают недопустимыми. Нажители получили ответ об исправности системы вентиляции. А специалисты компании-застройщика заявили, что это оконные пластиковые стеклопакеты, нарушают своей герметичностью пропорциональный воздухообмен. И посоветовали держать окна квартиры в режиме микропроветривания.По мнению волгоградских активистов ОНФ, при конструировании системы вентиляции в многоквартирных домах необходимо предусматривать наличие двух вытяжных отверстий – приточного и вытяжного., – прокомментировалв Волгоградской области



