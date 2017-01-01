Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

» » » Минстрой предложил установить в многоквартирных домах газоанализаторы

Минстрой предложил установить в многоквартирных домах газоанализаторы

Сегодня, 15:24
Lopatin
Минстрой предложил установить в многоквартирных домах газоанализаторы

Минстрой России внес в правительство предложение об установке газоанализаторов в многоквартирных домах, чтобы избежать ЧП с бытовым газом. Как сообщили в пресс-службе министерства, сигнализаторы загазованности могут оповестить жильцов о высокой концентрации взрывоопасного газа и перекрыть его подачу, включить вентиляцию и оповестить о внештатной ситуации аварийные службы.

«В числе основных причин происшествий, связанных с использованием газа в быту, «человеческий фактор» – неправильное обращение с оборудованием, самовольное подключение к газу, неисправное газовое оборудование, забывчивость граждан. По нашему мнению, установка газоанализаторов поможет защитить жителей многоквартирных домов от недобросовестных соседей и, зачастую, от самих себя», - приводит пресс-служба слова министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.

По словам Меня, сейчас Минстрой совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос повышения безопасности использования бытового газа без увеличения финансовой нагрузки на население.

По инициативе Минстроя уже внесены изменения в законодательство для повышения безопасности пользования газом в многоквартирных домах и предотвращении аварийных ситуаций, согласно которым ужесточилась ответственность за нарушение работоспособности вентиляционных шахт, а также введены штрафы для граждан, уклоняющихся от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Фото: penza-post.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгоградской области граждан переселяют из аварийного жилья

Минстрой намерен возложить долги МУПов в ЖКХ на муниципалитеты

В России могут продлить приватизацию для трех категорий граждан

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра жилья

В Средней Ахтубе дома для переселенцев оказались малопригодны для жилья

Минстрой раньше обычного направил в регион жилищные сертификаты

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги