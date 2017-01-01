Минстрой предложил установить в многоквартирных домах газоанализаторы



Минстрой России внес в правительство предложение об установке газоанализаторов в многоквартирных домах, чтобы избежать ЧП с бытовым газом. Как сообщили в пресс-службе министерства, сигнализаторы загазованности могут оповестить жильцов о высокой концентрации взрывоопасного газа и перекрыть его подачу, включить вентиляцию и оповестить о внештатной ситуации аварийные службы.



«В числе основных причин происшествий, связанных с использованием газа в быту, «человеческий фактор» – неправильное обращение с оборудованием, самовольное подключение к газу, неисправное газовое оборудование, забывчивость граждан. По нашему мнению, установка газоанализаторов поможет защитить жителей многоквартирных домов от недобросовестных соседей и, зачастую, от самих себя», - приводит пресс-служба слова министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.



По словам Меня, сейчас Минстрой совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос повышения безопасности использования бытового газа без увеличения финансовой нагрузки на население.



По инициативе Минстроя уже внесены изменения в законодательство для повышения безопасности пользования газом в многоквартирных домах и предотвращении аварийных ситуаций, согласно которым ужесточилась ответственность за нарушение работоспособности вентиляционных шахт, а также введены штрафы для граждан, уклоняющихся от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



Фото: penza-post.ru Минстрой России внес в правительство предложение об установке газоанализаторов в многоквартирных домах, чтобы избежать ЧП с бытовым газом. Как сообщили в пресс-службе министерства, сигнализаторы загазованности могут оповестить жильцов о высокой концентрации взрывоопасного газа и перекрыть его подачу, включить вентиляцию и оповестить о внештатной ситуации аварийные службы., - приводит пресс-служба слова министра строительства иПо словам Меня, сейчас Минстрой совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос повышения безопасности использования бытового газа без увеличения финансовой нагрузки на население.По инициативе Минстроя уже внесены изменения в законодательство для повышения безопасности пользования газом в многоквартирных домах и предотвращении аварийных ситуаций, согласно которым ужесточилась ответственность за нарушение работоспособности вентиляционных шахт, а также введены штрафы для граждан, уклоняющихся от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



