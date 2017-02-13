В Советском районе власти признали аварийными сразу 4 дома Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области проверила состояние четырех многоквартирных домов в Советском районе Волгограда. Это жилые здания №19 и №20 на улице Станционной, №22 на улице Краснопресненской и №12 на улице им. Валентины Терешковой.



Как сообщили в пресс-службе областного Госжилнадзора, результаты обследований, подтверждающие аварийность домов, были направлены в администрацию Советского района Волгограда. После чего состоялось заседание межведомственной комиссии. На основании выводов Инспекции она признала указанные многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу.



В настоящее время в администрации Волгограда по этому решению уже подготовлены соответствующие проекты постановлений.





Фото: mesto.ru Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области проверила состояние четырех многоквартирных домов в Советском районе Волгограда. Это жилые здания №19 и №20 на улице Станционной, №22 на улице Краснопресненской и №12 на улице им. Валентины Терешковой.Как сообщили в пресс-службе областного Госжилнадзора, результаты обследований, подтверждающие аварийность домов, были направлены в администрацию Советского района Волгограда. После чего состоялось заседание межведомственной комиссии. На основании выводов Инспекции она признала указанные многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу.В настоящее время в администрации Волгограда по этому решению уже подготовлены соответствующие проекты постановлений.



