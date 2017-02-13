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» » » В Советском районе власти признали аварийными сразу 4 дома

В Советском районе власти признали аварийными сразу 4 дома

Сегодня, 17:51
Lopatin
В Советском районе власти признали аварийными сразу 4 домаИнспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области проверила состояние четырех многоквартирных домов в Советском районе Волгограда. Это жилые здания №19 и №20 на улице Станционной, №22 на улице Краснопресненской и №12 на улице им. Валентины Терешковой.

Как сообщили в пресс-службе областного Госжилнадзора, результаты обследований, подтверждающие аварийность домов, были направлены в администрацию Советского района Волгограда. После чего состоялось заседание межведомственной комиссии. На основании выводов Инспекции она признала указанные многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу.

В настоящее время в администрации Волгограда по этому решению уже подготовлены соответствующие проекты постановлений.


Фото: mesto.ru
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