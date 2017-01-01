Волгоградцы стали чаще брать ипотечные кредиты на жилье в новостройках По итогам 2016 года в Волгоградской области выдано более 13 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 18 миллиардов рублей. Это превышает показатель предыдущего года на 20,6%.



Как сообщили в пресс-службе губернатора, по количеству выданных займов область занимает 22 место среди регионов России, третье место в Южном федеральном округе (ЮФО) после Краснодарского края и Ростовской области.



По информации регионального комитета строительства, на развитие рынка ипотеки существенно повлияла программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой. За время ее действия — с марта 2015 года по 1 января 2017 года — волгоградцы оформили 6 026 сделок на предоставление льготных кредитов для покупки квартир в новостройках. Общий объем заемных средств составил 7,1 миллиарда рублей.



Дополнительным стимулом повышения покупательского спроса на новое жилье стала региональная компенсация процентной ставки в размере 5,5% по ипотеке, взятой для покупки квартир в строящихся домах. В 2016 году более 560 участников программы «Жилье для российской семьи» заключили соглашения о получении компенсации. В целом такой поддержкой воспользовались 2 760 волгоградских семей, сообщили в облстрое.



Фото: volgograd.ru По итогам 2016 года в Волгоградской области выдано более 13 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 18 миллиардов рублей. Это превышает показатель предыдущего года на 20,6%.Как сообщили в пресс-службе губернатора, по количеству выданных займов область занимает 22 место среди регионов России, третье место в Южном федеральном округе (ЮФО) после Краснодарского края и Ростовской области.По информации регионального комитета строительства, на развитие рынка ипотеки существенно повлияла программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой. За время ее действия — с марта 2015 года по 1 января 2017 года — волгоградцы оформили 6 026 сделок на предоставление льготных кредитов для покупки квартир в новостройках. Общий объем заемных средств составил 7,1 миллиарда рублей.Дополнительным стимулом повышения покупательского спроса на новое жилье стала региональная компенсация процентной ставки в размере 5,5% по ипотеке, взятой для покупки квартир в строящихся домах. В 2016 году более 560 участников программы «Жилье для российской семьи» заключили соглашения о получении компенсации. В целом такой поддержкой воспользовались 2 760 волгоградских семей, сообщили в облстрое.Фото: volgograd.ru



