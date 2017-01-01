В России за 3 миллиона рублей разработают «летающий автомобиль» Просмотров: 78 Комментариев: 0

«По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, «летающий автомобиль», – сказал он.

Как рассказал Чибисов, по итогам конкурса, который объявил ФПИ, должен быть создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета (с площадки 50х50 метров), предназначенный для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 килограммов до одной тонны.

Итоги конкурса на разработку аппарата ФПИ планирует подвести 5 мая. С победителями будет заключен контракт стоимостью 3 миллиона рублей на создание аванпроекта – расчетное и экспериментальное подтверждение предложенных идей. В качестве следующего этапа планируется разработать проект по созданию и летным испытаниям демонстратора.





Фото с сайта Newstes.ru Фонд перспективных исследований (ФПИ) выделит 3 млн рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Яна Чибисова.«По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, «летающий автомобиль», – сказал он.Как рассказал Чибисов, по итогам конкурса, который объявил ФПИ, должен быть создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета (с площадки 50х50 метров), предназначенный для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 килограммов до одной тонны.Итоги конкурса на разработку аппарата ФПИ планирует подвести 5 мая. С победителями будет заключен контракт стоимостью 3 миллиона рублей на создание аванпроекта – расчетное и экспериментальное подтверждение предложенных идей. В качестве следующего этапа планируется разработать проект по созданию и летным испытаниям демонстратора.



