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» » » В России за 3 миллиона рублей разработают «летающий автомобиль»

В России за 3 миллиона рублей разработают «летающий автомобиль»

Вчера, 12:06
Lopatin
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В России за 3 миллиона рублей разработают «летающий автомобиль»Фонд перспективных исследований (ФПИ) выделит 3 млн рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Яна Чибисова.
«По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, «летающий автомобиль», – сказал он.
Как рассказал Чибисов, по итогам конкурса, который объявил ФПИ, должен быть создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета (с площадки 50х50 метров), предназначенный для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 килограммов до одной тонны.
Итоги конкурса на разработку аппарата ФПИ планирует подвести 5 мая. С победителями будет заключен контракт стоимостью 3 миллиона рублей на создание аванпроекта – расчетное и экспериментальное подтверждение предложенных идей. В качестве следующего этапа планируется разработать проект по созданию и летным испытаниям демонстратора.


Фото с сайта Newstes.ru
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