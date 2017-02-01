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Интересные страницы военной истории Сталинграда из уст участника битвы на Волге

Сегодня, 14:59
Reporter
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Интересные страницы военной истории Сталинграда из уст участника битвы на Волге
В канун 74-годовщины победы под Сталинградом, сражения, которое переломило ход всей Великой Отечественной войны, журналисты агентства «Новости Волгограда» встретились с участником тех событий, ветераном ВОВ, Почетным гражданином Волгограда Евгением Федоровичем Роговым. На основе рассказов ветерана можно написать целую книгу, а поскольку у нас нет цели конкурировать с монументальным трудом «Энциклопедия Сталинградской битвы» мы решили сосредоточиться на отдельных малоизвестных эпизодах в череде горячих сталинградских будней.
23 августа 1942 года ситуация критическая – 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма прорвал оборону красноармейцев и вышел к Волге на участке поселков Латошинка-Рынок. Немецкие танки оказались всего в 3-х километрах от тракторного завода. Времени на перегруппировку нет, и на отражение натиска противника была брошена 21-я танковая бригада, частично сформированная из работников Тракторного завода. Они были в экипажах как минимум 12 из 60 танков, самыми первыми вышедших с СТЗ на боевые позиции вечером 23 августа. В смешанных экипажах этих боевых машин механики-водители и командиры из числа рабочих завода, а в помощь им – заряжающие и пулемётчики курсанты учебного батальона. Немцы, по рассказам ветерана, были перепуганы, увидев танкистов не в военной форме, а в спецовках и комбинезонах. «Верно, какой-то новый секретный род войск»- вспоминали после немцы. Подступы к Волге не смотря на многочисленные попытки танковых прорывов немцев и массированные бомбардировки с воздуха сталинградцам в самые сложные дни августовских сражений удалось отстоять. И, что немаловажно, фашистам не удалось прорваться к Тракторному заводу, в цехах которого собирались и ремонтировались советские танки.
Таким образом, танковая бригада народного ополчения, вышедшая на защиту СТЗ, стала символом массовой готовности сталинградцев с оружием в руках отстаивать свой город,
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