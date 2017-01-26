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Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Сегодня, 17:52
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Фото: Руслан Герасимов и Виталий Кошелев / Novostivolgograda.ru
Как рассказали в пресс-службе мэрии, с утра 26 января в Волгограде начали работу 80 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины.
Фотокорреспонденты ИА "Новости Волгограда" решили объехать несколько районов города и лично убедиться в качестве расчистки дорог.
Начать решили с Тракторозаводского района, а именно со Спартановки. Автолюбителей, въезжающих в город со стороны Волжской ГЭС, Волгоград встречает снежной кашей на дороге, обочинах, а также на остановках.
Поворот на троллейбусное кольцо. Грязный снег полностью скрывает асфальт.
Проезжаем чуть дальше и в районе ТЦ "Диамант" видим все ту же неприглядную картину.
Асфальт проглядывает только по одной полосе в каждом направлении.
Но стоит взять на пару метров правее и мы попадаем в царство снежной каши.
Из под колес машин постоянно летит грязная жижа.
Может стоит свернуть с основной магистрали на второстепенные улицы?
Выезд со двора
Какие-то тротуары почищены, а где-то просто, протоптанные пешеходами, дорожки.
Выезжаем на 2-ю продольную по улице Генерала Штеменко.
И видим яркие примеры того, что мешает дорожникам качественно убирать обочины.
Так почистили вторую продольную
А так, прилегающие к ней, соседние улицы.
Одна из двух единиц снегоуборочной техники, встреченная за 2 часа объезда.
Большегрузам, как и троллейбусам, непросто дается подъем в гору.
Пешеходам, переходящим улицу, нужно искать обходные маршруты, чтобы избежать грязных сугробов.
Немногочисленные бригады дорожных рабочих неспешно чистят тротуары.
В центре города дела с расчисткой дорог и тротуаров обстоят лучше.
Количество снегоуборочной техники здесь оказалось больше.
А так расчищена дорога Волжской ГЭС. Может о предстоящих осадках здесь узнали раньше?
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