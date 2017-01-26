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» » Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Сегодня, 17:52
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Просмотров: 54
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Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Фото: Руслан Герасимов и Виталий Кошелев / Novostivolgograda.ru

Как рассказали в пресс-службе мэрии, с утра 26 января в Волгограде начали работу 80 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины.
Фотокорреспонденты ИА "Новости Волгограда" решили объехать несколько районов города и лично убедиться в качестве расчистки дорог.
Начать решили с Тракторозаводского района, а именно со Спартановки. Автолюбителей, въезжающих в город со стороны Волжской ГЭС, Волгоград встречает снежной кашей на дороге, обочинах, а также на остановках.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Поворот на троллейбусное кольцо. Грязный снег полностью скрывает асфальт.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Проезжаем чуть дальше и в районе ТЦ "Диамант" видим все ту же неприглядную картину.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Асфальт проглядывает только по одной полосе в каждом направлении.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Но стоит взять на пару метров правее и мы попадаем в царство снежной каши.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Из под колес машин постоянно летит грязная жижа.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Может стоит свернуть с основной магистрали на второстепенные улицы?

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Выезд со двора

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Какие-то тротуары почищены, а где-то просто, протоптанные пешеходами, дорожки.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Выезжаем на 2-ю продольную по улице Генерала Штеменко.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

И видим яркие примеры того, что мешает дорожникам качественно убирать обочины.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Так почистили вторую продольную

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

А так, прилегающие к ней, соседние улицы.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Одна из двух единиц снегоуборочной техники, встреченная за 2 часа объезда.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Большегрузам, как и троллейбусам, непросто дается подъем в гору.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Пешеходам, переходящим улицу, нужно искать обходные маршруты, чтобы избежать грязных сугробов.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Немногочисленные бригады дорожных рабочих неспешно чистят тротуары.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

В центре города дела с расчисткой дорог и тротуаров обстоят лучше.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

Количество снегоуборочной техники здесь оказалось больше.

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.

А так расчищена дорога Волжской ГЭС. Может о предстоящих осадках здесь узнали раньше?

Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой.
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Уборка дорог
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