Быстрее снега. Как коммунальщики Волгограда справляются с непогодой. Просмотров: 54 Комментариев: 0

Фото: Руслан Герасимов и Виталий Кошелев / Novostivolgograda.ru



Как рассказали в пресс-службе мэрии, с утра 26 января в Волгограде начали работу 80 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины.

Фотокорреспонденты ИА "Новости Волгограда" решили объехать несколько районов города и лично убедиться в качестве расчистки дорог.

Начать решили с Тракторозаводского района, а именно со Спартановки. Автолюбителей, въезжающих в город со стороны Волжской ГЭС, Волгоград встречает снежной кашей на дороге, обочинах, а также на остановках.











Поворот на троллейбусное кольцо. Грязный снег полностью скрывает асфальт.









Проезжаем чуть дальше и в районе ТЦ "Диамант" видим все ту же неприглядную картину.







Асфальт проглядывает только по одной полосе в каждом направлении.







Но стоит взять на пару метров правее и мы попадаем в царство снежной каши.









Из под колес машин постоянно летит грязная жижа.







Может стоит свернуть с основной магистрали на второстепенные улицы?









Выезд со двора







Какие-то тротуары почищены, а где-то просто, протоптанные пешеходами, дорожки.







Выезжаем на 2-ю продольную по улице Генерала Штеменко.







И видим яркие примеры того, что мешает дорожникам качественно убирать обочины.







Так почистили вторую продольную











А так, прилегающие к ней, соседние улицы.







Одна из двух единиц снегоуборочной техники, встреченная за 2 часа объезда.







Большегрузам, как и троллейбусам, непросто дается подъем в гору.







Пешеходам, переходящим улицу, нужно искать обходные маршруты, чтобы избежать грязных сугробов.







Немногочисленные бригады дорожных рабочих неспешно чистят тротуары.







В центре города дела с расчисткой дорог и тротуаров обстоят лучше.







Количество снегоуборочной техники здесь оказалось больше.









А так расчищена дорога Волжской ГЭС. Может о предстоящих осадках здесь узнали раньше?



Как рассказали в пресс-службе мэрии, с утрав Волгограде начали работуспецтехники, в том числекомбинированные дорожные машины.Фотокорреспондентырешили объехать несколько районов города и лично убедиться в качестве расчистки дорог.Начать решили с, а именно со. Автолюбителей, въезжающих в город со стороны, Волгоград встречает снежной кашей на дороге, обочинах, а также на остановках.Поворот на троллейбусное кольцо. Грязный снег полностью скрывает асфальт.Проезжаем чуть дальше и в районе ТЦ "Диамант" видим все ту же неприглядную картину.Асфальт проглядывает только по одной полосе в каждом направлении.Но стоит взять на пару метров правее и мы попадаем в царство снежной каши.Из под колес машин постоянно летит грязная жижа.Может стоит свернуть с основной магистрали на второстепенные улицы?Выезд со двораКакие-то тротуары почищены, а где-то просто, протоптанные пешеходами, дорожки.Выезжаем напо улицеИ видим яркие примеры того, что мешает дорожникам качественно убирать обочины.Так почистили вторую продольнуюА так, прилегающие к ней, соседние улицы.Одна из двух единиц снегоуборочной техники, встреченная заобъезда.Большегрузам, как и троллейбусам, непросто дается подъем в гору.Пешеходам, переходящим улицу, нужно искать обходные маршруты, чтобы избежать грязных сугробов.Немногочисленные бригады дорожных рабочих неспешно чистят тротуары.В центре города дела с расчисткой дорог и тротуаров обстоят лучше.Количество снегоуборочной техники здесь оказалось больше.А так расчищена дорога. Может о предстоящих осадках здесь узнали раньше?



