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» » Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России

Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России

Сегодня, 13:06
Administrator
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28 января в манеже Волгоградской Государственной академии физической культуры прошли традиционные открытые соревнования - «Кубок губернатора Волгоградской области по легкой атлетике». Кубок губернатора проходит уже в 17-й раз и проводится в статусе очередного этапа Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2017. Напомним, этот тур стартовал 7 января в Екатеринбурге, а завершится - февральским чемпионатом России в Москве.
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Участники 17-го Кубка губернатора Волгоградской области разыграли 12 комплектов медалей. Мужчины соревновались в беге на 60, 200, 400 и 1500 м, а также прыжках в высоту и в длину. Среди женщин комплекты наград разыгрывались в забегах на 60, 200 и 400 м, а также в тройном прыжке, прыжках с шестом и в высоту.
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов РоссииПожалуй, именно прыжки в высоту стали самым зрелищным видом Кубка-2017. Внимание зрителей было приковано к выступлению прославленной прыгуньb в высоту Марии Кучиной, победительнице планетарного чемпионата-2015 в Пекине. Перед стартом Кубка губернатора-2017 она возглавляла рейтинг мирового сезона с результатом 1,94 м. На Волгоградских соревнованиях Мария заняла первое место и улучшила свой результат этого года на 1 см.
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов РоссииУ мужчин за победу в этом же секторе прыжков в высоту боролись олимпийский чемпион Лондона-2012, победитель и призер чемпионатов мира и Европы Иван Ухов. Именно Ухов и одержал победу с результатом 228 см.
Волгоградцы, конечно же, болели и за молодых звезд. В частности взоры болельщиков были прикованы к выступлению победительницы юниорского первенства Европы-2015 в тройном прыжке, чемпионку России среди молодежи-2016 Валентине Косолаповой. К сожалению, Валентина с результатом 12,89 м оказалась лишь на 5 месте.
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов РоссииУ мужчин, представителей волгоградской легкоатлетической школы, лучшего результата добился Иван Никулин, который с результатом 51,95 с расположился на 4 строчке итоговой таблицы в беге на 400 метров.
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
Кубок губернатора-2017 собрал лучших легкоатлетов России
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