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» » В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Сегодня, 16:15
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В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
Накануне, 11 февраля, волжане приняли участие в XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017». Корреспондент ИА "Новости Волгограда.ру" побывал на масштабной спортивной акции.

Спортивное мероприятие, посвященное Дню зимних видов спорта, стартовало в 9:30 утра. Регистрация проходила в здании филармонии города Волжского.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Организаторы предложили участникам три маршрута, отличающихся по протяженности и сложности: круги на 1 км и 3 км, а также круг для "малыш-забега"

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

На лыжню приезжали семьями с маленькими детьми. Благо, погода в этот день прекрасно подходила для катания.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Ну а тем, кто замерз бесплатно выдавали чай с баранками.
Желающих воспользоваться этим предложением оказалось немало.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

После привественных слов, сказанных вице-мэром города Еленой Овчаренко, председателем спорткомитета Еленой Беседовой, а также председателем гордумы Дмитрием Ястребовым, на старт вышли самые юные участники забега.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Борьба за победу среди маленьких лыжников шла нешуточная.
Каждый из них выложился на полную, чтобы выиграть в этом забеге.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Хоть дистанция "малыш-забега" была и небольшой, не всем она далась легко.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

После самых юных участников на дистанцию в один километр вышли волжане от 8 до 12 лет.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

По завершению километрового круга на старте оказались ребята 13-17 лет. Им предстояло пройти маршрут длиной уже в 2 км.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Боролись ребята "не по-детски".

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Зрители, тем временем, наслаждались прекрасной зимней погодой и легким снежком.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Кто-то просто прогуливался по парку, пока остальные сражались на дистанции.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

А кто-то готовил лыжи к предстоящему забегу.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Участники из третьей возрастной группы от 18 до 41 года должны были преодолеть на самую длинную дистанцию.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Судьям приходилось работать оперативно и очень внимательно.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Ну а кому-то внимательность и аккуратность явно не помешала бы.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Завершали соревнования спортсмены в категории 41 год и выше

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Самому старшему участнику забега, который сумел обойти всех своих соперников и занять первое место, оказалось 75 лет.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Приходили к финишу довольными и радостными.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Были и такие, кто добрался до конца дистанции в одной футболке.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

После завершения всех дистанций состоялась церемония награждения участников, которые заняли призовые места.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Медали получили все победители - от самых маленьких до самых возрастных участников.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". ФоторепортажВ Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

И даже собаки хотели поучаствовать в церемонии награждения.

В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
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