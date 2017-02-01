|
В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж
Сегодня, 16:15
Накануне, 11 февраля, волжане приняли участие в XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017». Корреспондент ИА "Новости Волгограда.ру" побывал на масштабной спортивной акции.
Спортивное мероприятие, посвященное Дню зимних видов спорта, стартовало в 9:30 утра. Регистрация проходила в здании филармонии города Волжского.
Организаторы предложили участникам три маршрута, отличающихся по протяженности и сложности: круги на 1 км и 3 км, а также круг для "малыш-забега"
На лыжню приезжали семьями с маленькими детьми. Благо, погода в этот день прекрасно подходила для катания.
Ну а тем, кто замерз бесплатно выдавали чай с баранками.
Желающих воспользоваться этим предложением оказалось немало.
После привественных слов, сказанных вице-мэром города Еленой Овчаренко, председателем спорткомитета Еленой Беседовой, а также председателем гордумы Дмитрием Ястребовым, на старт вышли самые юные участники забега.
Борьба за победу среди маленьких лыжников шла нешуточная.
Каждый из них выложился на полную, чтобы выиграть в этом забеге.
Хоть дистанция "малыш-забега" была и небольшой, не всем она далась легко.
После самых юных участников на дистанцию в один километр вышли волжане от 8 до 12 лет.
По завершению километрового круга на старте оказались ребята 13-17 лет. Им предстояло пройти маршрут длиной уже в 2 км.
Боролись ребята "не по-детски".
Зрители, тем временем, наслаждались прекрасной зимней погодой и легким снежком.
Кто-то просто прогуливался по парку, пока остальные сражались на дистанции.
А кто-то готовил лыжи к предстоящему забегу.
Участники из третьей возрастной группы от 18 до 41 года должны были преодолеть на самую длинную дистанцию.
Судьям приходилось работать оперативно и очень внимательно.
Ну а кому-то внимательность и аккуратность явно не помешала бы.
Завершали соревнования спортсмены в категории 41 год и выше
Самому старшему участнику забега, который сумел обойти всех своих соперников и занять первое место, оказалось 75 лет.
Приходили к финишу довольными и радостными.
Были и такие, кто добрался до конца дистанции в одной футболке.
После завершения всех дистанций состоялась церемония награждения участников, которые заняли призовые места.
Медали получили все победители - от самых маленьких до самых возрастных участников.
И даже собаки хотели поучаствовать в церемонии награждения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.