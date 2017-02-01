В Волжском прошла "Лыжня России-2017". Фоторепортаж

Накануне, 11 февраля, волжане приняли участие в XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017». Корреспондент ИА "Новости Волгограда.ру" побывал на масштабной спортивной акции.



Спортивное мероприятие, посвященное Дню зимних видов спорта, стартовало в 9:30 утра. Регистрация проходила в здании филармонии города Волжского.







Организаторы предложили участникам три маршрута, отличающихся по протяженности и сложности: круги на 1 км и 3 км, а также круг для "малыш-забега"







На лыжню приезжали семьями с маленькими детьми. Благо, погода в этот день прекрасно подходила для катания.







Ну а тем, кто замерз бесплатно выдавали чай с баранками.

Желающих воспользоваться этим предложением оказалось немало.







После привественных слов, сказанных вице-мэром города Еленой Овчаренко, председателем спорткомитета Еленой Беседовой, а также председателем гордумы Дмитрием Ястребовым, на старт вышли самые юные участники забега.









Борьба за победу среди маленьких лыжников шла нешуточная.

Каждый из них выложился на полную, чтобы выиграть в этом забеге.







Хоть дистанция "малыш-забега" была и небольшой, не всем она далась легко.







После самых юных участников на дистанцию в один километр вышли волжане от 8 до 12 лет.









По завершению километрового круга на старте оказались ребята 13-17 лет. Им предстояло пройти маршрут длиной уже в 2 км.







Боролись ребята "не по-детски".







Зрители, тем временем, наслаждались прекрасной зимней погодой и легким снежком.









Кто-то просто прогуливался по парку, пока остальные сражались на дистанции.







А кто-то готовил лыжи к предстоящему забегу.







Участники из третьей возрастной группы от 18 до 41 года должны были преодолеть на самую длинную дистанцию.







Судьям приходилось работать оперативно и очень внимательно.







Ну а кому-то внимательность и аккуратность явно не помешала бы.







Завершали соревнования спортсмены в категории 41 год и выше







Самому старшему участнику забега, который сумел обойти всех своих соперников и занять первое место, оказалось 75 лет.







Приходили к финишу довольными и радостными.









Были и такие, кто добрался до конца дистанции в одной футболке.











После завершения всех дистанций состоялась церемония награждения участников, которые заняли призовые места.







Медали получили все победители - от самых маленьких до самых возрастных участников.







И даже собаки хотели поучаствовать в церемонии награждения.



Накануне,, волжане приняли участие в XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонке. Корреспондентпобывал на масштабной спортивной акции.Спортивное мероприятие, посвященное, стартовало в. Регистрация проходила в здании филармонии города Волжского.Организаторы предложили участникам три маршрута, отличающихся по протяженности и сложности: круги на, а также круг дляНа лыжню приезжали семьями с маленькими детьми. Благо, погода в этот день прекрасно подходила для катания.Ну а тем, кто замерз бесплатно выдавали чай с баранками.Желающих воспользоваться этим предложением оказалось немало.После привественных слов, сказанных вице-мэром города, председателем спорткомитета, а также председателем гордумы, на старт вышли самые юные участники забега.Борьба за победу среди маленьких лыжников шла нешуточная.Каждый из них выложился на полную, чтобы выиграть в этом забеге.Хоть дистанция "малыш-забега" была и небольшой, не всем она далась легко.После самых юных участников на дистанцию в один километр вышли волжанеПо завершению километрового круга на старте оказались ребята. Им предстояло пройти маршрут длиной уже вБоролись ребята "не по-детски".Зрители, тем временем, наслаждались прекрасной зимней погодой и легким снежком.Кто-то просто прогуливался по парку, пока остальные сражались на дистанции.А кто-то готовил лыжи к предстоящему забегу.Участники из третьей возрастной группыдолжны были преодолеть на самую длинную дистанцию.Судьям приходилось работать оперативно и очень внимательно.Ну а кому-то внимательность и аккуратность явно не помешала бы.Завершали соревнования спортсмены в категорииСамому старшему участнику забега, который сумел обойти всех своих соперников и занять первое место, оказалосьПриходили к финишу довольными и радостными.Были и такие, кто добрался до конца дистанции в одной футболке.После завершения всех дистанций состоялась церемония награждения участников, которые заняли призовые места.Медали получили все победители - от самых маленьких до самых возрастных участников.И даже собаки хотели поучаствовать в церемонии награждения.



