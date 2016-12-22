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» » Почти килограмм марихуаны изъят у жителя Фроловского района

Почти килограмм марихуаны изъят у жителя Фроловского района

Вчера, 13:43
julija-ca
Просмотров: 131
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Почти килограмм марихуаны изъят у жителя Фроловского районаВ ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий во Фроловском районе сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковым уполномоченным полиции выявлен факт незаконного хранения марихуаны в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области наркотики были обнаружены в хозяйственной постройке частного домовладения у 40-летнего неработающего местного жителя. Согласно проведенной специалистами исследованию, обнаруженное вещество растительного происхождения вещество является марихуаной. Общий вес находки свыше 790 граммов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до десяти лет лишения свободы.
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