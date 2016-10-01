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Пассажир рейсового автобуса перевозил пакет с марихуаной

Сегодня, 10:57
Administrator
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Пассажир рейсового автобуса перевозил пакет с марихуанойИнспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе проверки документов обнаружили у одного из пассажиров пакет с марихуаной.
Сотрудники полиции на стационарном посту ДПС «Городищенский» проводили плановую проверку пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Урюпинск - Волгоград». Они обратили внимание на странное поведение одного из пассажиров. Мужчина заметно нервничал, вследствие чего было принято решение провести его личный досмотр.
В результате у 34-летнего неработающего жителя города Волгограда полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с марихуаной (7,75 гр). Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства». Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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