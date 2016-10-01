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В Ворошиловском районе полицейские пресекли деятельность «борделя»

Сегодня, 14:10
Administrator
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В Ворошиловском районе полицейские пресекли деятельность «борделя»В конце рабочей недели сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия в Ворошиловском районе города Волгограда. В результате на съемной квартире по улице Канунникова пресечена незаконная деятельность лиц, занимавшихся предоставлением услуг интимного характера.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, по подозрению в организации преступной деятельности задержаны 36-летний неработающий, ранее судимый за кражу и организацию занятия проституцией житель Советского района и его 38-летний знакомый, осуществлявший функции водителя и оператора на телефоне.
Кроме этого, привлечены к административной ответственности трое жительниц города Волгограда, оказывавших интимные услуги за денежное вознаграждение.
Как выяснили полицейские, объявления о предоставлении услуг интимного характера подозреваемые размещали в сети Интернет, а встречи с клиентами назначали в съемной квартире в Ворошиловском районе.
В отношении организатора незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ – «Организация занятия проституцией». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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