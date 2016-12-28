Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

Ремонт моста через р. Царицу и Самарского путепровода в Волгограде закончат до конца года

К 15 октября во все дома волгоградцев поступит тепло

» » Экс-начальника Судебного департамента будут судить за взятки

Экс-начальника Судебного департамента будут судить за взятки

Сегодня, 17:27
Lopatin
Просмотров: 33
Комментариев: 0
Экс-начальника Судебного департамента будут судить за взяткиСледственные органы СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления Судебного департамента в Волгоградской области Владимира Безроднова и заместителя начальника одного из отделов из отделов этого же управления Алексея Манченко. Они обвиняются в получении взяток от предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области, по данным следствия, еще с октября 2015 года и на протяжении полугода обвиняемые совместно с заместителем начальника Управления Судебного департамента в Волгоградской области Романом Кукановым регулярно получали от коммерсантов взятки за обеспечение беспрепятственной победы в аукционах на право обслуживания и ремонт оргтехники для нужд Волгоградского управления Судебного департамента. Свои услуги они оценивали в 15% от стоимости каждого контракта. Общая сумма «дополнительного заработка» обвиняемых составил 417 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и теперь уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Роман Куканов полностью признал свою вину в содеянном и заключил с органом следствия досудебное соглашение. Перед судом он предстал в октябре 2016 года – уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника военного комиссариата, обвиняемого в мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения районного органа внутренних дел

Уголовное дело сотрудника Росрыболовства, уличенного во взяточничестве, направлено в суд

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги