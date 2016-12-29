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Фирма по вскрытию замков помогла вору попасть в квартиру

Сегодня, 11:37
Lopatin
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Фирма по вскрытию замков помогла вору попасть в квартируВ среду, 28 декабря, в полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя жительница Ворошиловского района Волгограда. По словам потерпевшей, пока ее не было дома, в ее квартиру, путем взлома замка, проник неизвестный и похитил 45 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №5 по горячим следам задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался 31-летний неработающий житель Краснооктябрьского района, который ранее уже был неоднократно судим за различные преступления. Подозреваемый сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как выяснилось, в тот день подозреваемый позвонил в дверь квартиры будущей жертвы и, догадавшись, что дома никого нет, вызвал работников фирмы по вскрытию замков. Он ввел прибывших специалистов в заблуждение, заявив, что является хозяином квартиры, и попросил вскрыть замок. После чего злоумышленник свободно вошел в помещение и похитил деньги, которые к моменту задержания уже успел потратить на приобретение новогодних подарков.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.
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